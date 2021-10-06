KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Erdoğan'ın eski gücünü yeniden kazanması, AKP'nin eski oyunu yeniden alması imkansıza yakın görünüyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin yeniden eski oyunu almasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da eski gücünü geri kazanmasının imkansıza yakın göründüğünü söyledi. 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek gelecek seçimlerin ardından geçilmesi planlanan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ üzerine anlaşmasına ilişkin de konuşan Ağırdır, bu uzlaşının önemli olduğunu ancak sadece uzlaşmanın gerçek bir değişim sağlanamayacağını söyledi.

Ağırdır, CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi’nin yaptığı görüşmede HDP ve sol fikriyatı temsil eden partilerin olmamasının ise büyük bir eksiklik olduğunu ifade ederek “Muhalefet farklılar ve çoğulculuktan bakmaz ise seçimi kazanabilir ama ülkenin gerçek sorunlarını çözemedikleri için bu değişim daha büyük ve yeni kaoslar da üretebilir” dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, muhalefetin parlamenter sistem görüşmelerini, iktidarın toplumsal muhalefete verdiği sert tepkiyi, 2023’e giden yolda iktidar ve muhalefetin stratejisini Sayıların Dili’nde Murat Sabuncu’ya yorumladı.

"AKP’nin işi de Erdoğan’ın işi de kolay değil”

Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa vaadi ile seçime gidebileceğini söyleyen Ağırdır, geçmişte yaşanan seçimlere de benzer vaatler yapıldığını hatırlattı. Bu kez yeni bir anayasa vaadinin çalışacağını düşünmediğini söyleyen Ağırdır, AKP’nin artık çılgın projelerin de sonuna geldiğini ifade ederek “AKP’nin işi de Erdoğan’ın işi de kolay değil” dedi. AKP’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gerçekler ve sorunlarla ilişkisinin eskisi gibi olmadığını söyleyen Ağırdır, şöyle konuştu:

“En az 600 bin evde yurt meselesi konuşuluyor ama iktidarın sözcüleri, Erdoğan da Devler bey de ‘yurt sorunu yok, bunu diyenler teröristler’ diyor. Bu hakikatle ilişkinin bozulması ve 1 milyonu aşkın insanın güncel bir derdini yok saymaktır. İnsanların kendi derdi var ama ülkeyi yönetenler böyle bir problem yoktur diyor. İşsizlik meselesinde enflasyon meselesinde de bu böyle. Dolayısıyla bütün bu handikapları nedeniyle iktidarın yeniden eski gücüne kavuşması ya da Erdoğan’ın eski sihrini yeniden üretmesinin neredeyse imkansız yakın olduğunu söylemek mümkün”

"Kürtlerin de sol fikriyatın da ittifakın içinde olmasından başka bir yol yoktur”

Muhalefetin ittifaklar ve parlamenter sistem görüşmelerinde Kürtlere ve sol fikriyatın temsilcilerine yer verilmemesinin doğru olmadığını söyleyen Ağırdır, “Muhalefetteki ittifakın bunu demokrasi hareketine çevirme ve yapısal reformlar hedefi varsa bu ilkeler manzumesine ülkedeki Kürtleri de sol fikriyatın temsilcilerinin de dahil etmeli. Bütün reformları yapacak bir siyasi güç hedefleniyorsa o zaman Kürtlerin de sol fikriyatın temsilcilerinin de bu ittifakın içinde olmasından başka bir yol yoktur” dedi.

Muhalefetin seçimi kazanması durumunda sadece sistemi değil, zihniyeti, kurumları, kuralları da değiştirmesi gerektiğini dile getiren Ağıdır, “Muhalefetin ana karakteri şimdilik daha sağ bir karakterden besleniyor. Buradan bakınca yetmez diye düşünüyorum ama gelinen noktanın önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kaosun gözünde bekliyoruz” diyen Ağırdır, “Muhalefet farklılar ve çoğulculuktan bakmaz ise seçimi kazanabilir ama bu değişim daha büyük ve yeni kaoslar da üretebilir” dedi.