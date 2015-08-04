Canlı maç yayınları için 'temiz ekran' getiren RTÜK yönetmeliği neden Resmi Gazete'de yayımlanmıyor?

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, RTÜK’ün canlı maç yayınlarını düzenleyecek ‘temiz ekran’ yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan tarafından engellendiğini iddia etti. Yılmaz iddiasına gerekçe olarak Süper Lig maçlarının yayıncısı Digitürk’ün Katarlı bir sermaye grubuna satılmasını ve ‘Katarlıları üzmek istenmemesini’ gösterdi.

“Yalçın Akdoğan, bu yönetmeliği Resmi Gazete'ye hiç göndermeyecek” iddiasında bulunan Mehmet Y. Yılmaz’ın Hürriyet gazetesinde “Delikanlılığa sığmadı” başlığıyla yayımlanan (4 Ağustos 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Canlı maç yayınlarında "temiz ekran" sağlayacak yönetmelik RTÜK tarafından geçtiğimiz kasım ayında hazırlandı ve Resmi Gazete'de yayınlanması için ilişkili olduğu bakanlığa gönderildi.

Bakanlığın bağımsız bir kurum olan RTÜK'ün hazırladığı yönetmeliği değiştirmek gibi bir yetkisi yok. Kendine gelen yönetmeliği bir üst yazıyla Resmi Gazete'ye göndermesi gerekiyordu ki yayınlansın ve yürürlüğe girsin.

Ama bakın geldik ağustos ayına, yeni bir futbol sezonu yakında başlayacak ve hâlâ yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanabilmiş değil.

Yönetmeliğin üzerine yatıp, herkeslerden saklayan kişi Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan.

Ve şimdi Digiturk ve dolayısıyla Lig TV, Katarlı bir sermaye grubuna satıldı. Bu satış da bir garip, çünkü fiyatı filan açıklanmadı.

Buna bakınca bir iddiaya girmek istiyorum: Yalçın Akdoğan, bu yönetmeliği Resmi Gazete'ye hiç göndermeyecek.

Çünkü gönderecek olursa Lig TV'nin canlı maç yayını sırasında aldığı reklamlara ve onun getirisine veda etmesi gerekiyor ama artık kanalın sahibi en yüksek imtiyaza sahip Katarlı bir sermaye grubu.

Katarlıları üzmek istemeyecektir, çünkü bugün bir Katarlı üzülürse, yarın bir Rizeli üzülür!

Kelebek etkisi gibi yani!

Burada bir kelebek kanat çırparsa, Batı Pasifik'te fırtına çıkabiliyor çünkü!”