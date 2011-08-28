'Canlı kalkan' grubuna müdahale

T24 - Hava operasyonlarına karşı 'canlı kalkan' olacaklarını söyleyerek sınıra gitmek isteyen, ancak Çukurca'nın Üzümlü Köyü'ne 10 kilometre uzaklıktaki Çetin Doğan Köprüsü'nde durdurulan gruba güvenlik güçleri müdahale etti.







Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, güvenlik güçleri grubu engellemek için göz yaşartıcı bomba da kullandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında, Van İl Genel Meclisi üyesi Yıldırım Ayhan ağır yaralandı ve hemen Çukurca Sağlık Ocağı'na götürüldü.



Yıldırım Ayhan'ın öldüğü iddiaları ortaya atılınca çok sayıda kişi Çukurca Sağlık Ocağı'nın bahçesinde toplanarak gösteri yapmaya başladı.



Hayati tehlikesi bulunan Yıldırım Ayhan, yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Çukurca Sağlık Ocağı bahçesinde gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında, panzerin çarptığı 1 kişi yaralandı. Yaralı sağlık ocağında tedaviye alındı.



Hastane bahçesindeki grup daha sonra Narlı Köyü'ne doğru yürüyüşe geçerken, Çukurca ilçe merkezinde esnaf kepenk kapattı.



Olaylarla ilgili açıklama yapan BDP Çaldıran İlçe Başkanı Metin Adogit, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu İl Genel Meclisi üyesi Yıldırım Ayhan'ın polis panzerinden açılan ateşle yaralandığını söyledi.

Valinin açıklaması



Hakkari Valisi Muammer Türker, grubun tüm uyarılara rağmen sınıra yürümekte ısrar ettiğini ve bu nedenle güvenlik güçlerinin müdahale etmek zorunda kaldığını söyledi. BDP'lilere Narlı Köyü'nde eylem yapmaları için izin verildiğini belirten Vali Türker, şunları söyledi:



"Dün BDP'li milletvekilleri ile yaptığım görüşmelerde Narlı Köyü'nde bu eylemlerini yapacaklardı. Biz de buna izin verdik. Ancak, sabah saatlerinde sınıra yürüyüşe geçtiler. Bu sırada BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ile tekrar görüşmelerimiz oldu. Pervin Buldan, eylemlerini sürdürecekleri konusunda ısrar etti. Bunun üzerine jandarma ve polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı."



