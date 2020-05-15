KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın kötücüllüğe karşı sessizliği lümpenleşmiş kesime cesaret veriyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, televizyon programlarında ve sosyal medya paylaşımlarında ölüm tehditleri savuranlar hakkında iktidarın sesizliğinin, lümpenleşmiş kesimlere cesaret verdiğini söyledi.

T24 Yazarı Murat Sabuncu ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır Sayıların Dili’nde bu hafta HDP’li 5 belediyeye daha atanan kayyımları, iktidarın linç kültürü karşısındaki tavrını ve yeni tip Koronavirüs salgını döneminde muhalefetin siyasetini değerlendirdi.

Kayyımlarla ilgili değerlendirmesinde Bekir Ağırdır, Kürt sorununun devletin güvenlikçi bakış açısı ile geliştirdiği politikalar nedeniyle çıkmazda olduğunu ifade eden Ağırdır, “Virüsle mücadeleyi ve bugünün reel problemlerini bırakıp Kürt meselesi ile yeniden boğuşmayı tercih ettik gibi görünüyor. Mesele bu mekanizmalarla nereye kadar devam edip edemeyeceğimizdir” dedi.

Muhalif kesimleri hedef alan açıklamalara sessiz kalınmasını da yorumlayan Ağırdır şöyle konuştu:

“Ülkedeki güç odaklarının veya iktidarın kötücüllük konusunda daha toleranslı davrandığı izlenimi var. Halbuki siyasi iktidar çıkıp bir dakika dese bunlar bıçak gibi kesilir. Herhangi bir yazarın ima ettiği bir şeyden dolayı en güçlü siyasi liderler bile araya girerek suç duyuruları yaparken bazıları binlerce insanı tehdit ediyor ve hiçbir savcı veya güvenlik gücü soruşturma başlatmıyor. Ülkeyi yönetenlerin bunları onayladığını düşünmüyorum ama özellikle her bir tweet'in peşine düşüyorsanız, ancak aynı cevvalliği belli bir kesime göstermediğiniz zaman teşvik ediliyormuş havası oluşur. Bu durum, Gezi günlerindeki palalı saldırısı görüntülerinden beri sıradanlaştı.”