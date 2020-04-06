Fatma Şahin: Gaziantep'te Suriyeli doktorlar da şehir giriş çıkışlarındaki ateş ölçümlerine destek veriyor

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının her gün arttığı Türkiye'de il sayıları da artık paylaşılıyor. Yerelde durum nasıl?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ildeki durumu Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Fatma Şahin, Koronavirüs'le mücadele kapsamında Gaziantep'te alınan önlemleri aktarırken "kentin giriş çıkışlarına ateş ölçerler koyduk. Suriyeli doktorlar da bu taramalarda bizlere destek veriyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mesleki eğitim kursları GASMEK'te günlük 15 bin maske üretimi yapmaya başladıklarını açıklayan Fatma Şahin, üretilen maskelerin risk grupları başta olmak üzere kamu personeline dağıtıldığını söyledi. Şahin 'Türkiye’deki maskelerin yüzde 95’i Gaziantep’te üretiliyor; Mehmetçiğe ve polise de maske gönderiyoruz' diye konuştu.

Valiliklerin başlatığı yardım kampanyalarına paralel kampanyaları doğru bulmadığını da belirten Fatma Şahin, belediye olarak Valilik bünyesindeki kampanyaya dahil olduklarını açıkladı.Partiler arası ayrışmanın böylesi bir zamanda doğru olmadığına vurgu yapan Fatma Şahin Koronavirüs'le mücadele kapsamında 'Milli seferberlik içinde olmalıyız" dedi.