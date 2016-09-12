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“Canlı bombayım” diye bağırdı, linçten zor kurtuldu

Hastaneye kaldırılan şahsın, tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi

12 Eylül 2016 03:48

Gaziantep'te bir alışveriş merkezinde bulunan iş yeri sahibine sinirlenen kişi, “Canlı bombayım” diye bağırınca vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şahsı polis kurtardı. 

Habertürk’ün haberine göre, bayram alışverişi yapan M.D., Gaziantep'teki Balıklı Parkı'nda bulunan bir iş yerinin sahibi ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

İş yeri sahibine sinirlenen şahıs 'canlı bombayım' diye bağırarak dışarı çıktı. Bu esnada çevredeki işyerlerinden alış veriş yapan onlarca insan kaçışmaya başladı.

Yaşanan park nedeniyle izdiham yaşanırken, bu sürede de bazı vatandaşlar da şahsı etkisiz hale getirdi. Canlı bomba olmadığı öğrenilen M.D, alandaki vatandaşların saldırısına uğradı.

Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı vatandaşların elinden kurtarmak istedi. Yoğun kalabalık nedeniyle polisler havaya ateş açarak şahsı Linç edilmekten kurtardı.

Hastaneye kaldırılan şahsın, tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

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