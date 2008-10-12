Canlı bombayı gönderenler yakalandı

İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için hazırlık yaparken, üzerinde 8 kilo 800 gram plastik patlayıcı ve düzenekle dün Şişli'de polisin takibi sonucu yakalanan PKK'lı kadın teröristin ‘Ezgi’ kod adlı Hatice İnci olduğu saptandı. Örgütün ‘canlı bomba’ olarak görevlendirdiği İnce'yi, iki hafta önce eylem yapması için gönderen Tuncay Sağınç ve Mehmet Sıddık Akın da dün gece Van'da yakalandı.

Güvenlik güçlerinin dikkatli takibi sonucu, planladığı kanlı eylemi gerçekleştiremeden yakalanan ‘canlı bomba’ Hatice İnci'nin, Artvinli olduğu ve PKK terör örgütünün kamplarında uzun süre patlayıcılar konusunda eğitim aldığı belirlendi. Polis ‘canlı bomba’ kadın teröristin ifadeleri ve teknik takip sonucu, Hatice İnci'nin eylül ayı başında örgüt kamplarından Van'a geldiği ve orata temas kurduğu örgüt mensupları tarafından da 25 Eylül günü otobüsle İstanbul'a gönderildiği saptandı.

'Canlı bomba’yı Van'dan İstabul'a gönderen örgüt üyelerinin 26 yaşındaki Tuncay Sağınç ve 36 yaşındaki Mehmet Sıddık Akın oldukları bilgisine ulaşılınca, Van'da operasyon başlatıldı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün saat 23.30 sıralarında kentin Selimbey Yalı Mahallesi'ndeki bir eve yaptıkları baskında Tuncay Sağınç ve Mehmet Sıddık Akın'ı yakaladı.

Patlayıcı bir hafta sonra geldi

Zanlıların sorgusu ve teknik inceleme sonucunda ulaşılan bilgilere göre, örgütün ‘canlı bomba’ olarak görevlendirdiği Hatice İnci'yi İstanbul'a gönderen Tuncay Sağınç ve Mehmet Sıddık Akın da bir hafta sonra İstanbul'a gitti. Dikkat çekmemek için ‘canlı bomba’ kadın teröristten sonra İstanbul'a gelen Sağınç ve Aydın, yanlarında getirdikleri 8 kilo 800 gram plastik patlayıcıyı ve bunu infalak ettirecek düzeneği Hatice İnci'ye vererek yeniden Van'a döndü.

Hedefte masum vatandaşlar

Terör örgütü PKK'lı kadın teröristin kendisine ulaştırılan bomba ile halkın yoğunlukta bulunduğu bir yerde eylem yapma hazırlığında olduğu yapılan araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Teknik incelemede kadın terörist Hatice İnci ile onu Van'dan gönderen Tuncay Sağınç ve Mhemet Sıddık Akın arasında eylemin yapılacağı yer ve zamanı konusunda sürekli cep telefonu ile görüşmelerin yapıldığı, bu telefon görüşmelerinde eylemin ‘ses getirecek’ bir eylem olması için tüm ayrıntıların konuşulduğu kaydedildi. Yetkililer, eylemin nerede ve ne zaman yapılacağının planlandığı konusunda her hangi açıklamada bulunmadı.

Son günlerde yurt genelinde yaşanan bazı terör eylemlerinin ardından güvenlik güçleri alarma geçti. PKK terör örgütü üyelerinin özellikle metropol kentlerde eylem yapma hazırlığında olduğu bilgisine de ulaşan güvenlik güçleri, başka olaylara fırsat vermemek için tüm önlemleri aldı.Kadın teröristin sorgusunda verdiği bilgiler doğrultusunda dün gece Van'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan T.S(27) ile M.S.A (36), Van'da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a getirildiler. Tarifeli bir uçakla Van'dan İstanbul'a getirilen 2 kişi sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüler.İlgili haberler: