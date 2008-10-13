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Yaşam

Canlı bombanın kimliği saptandı

İstanbul Şişli'de sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yaparken yakalanan canlı bombanın 'Ezgi' kod adlı Hatice İnci olduğu öğrenildi.

13 Ekim 2008 03:00

İstanbul Şişli'de sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yaparken yakalanan canlı bombanın 'Ezgi' kod adlı Hatice İnci olduğu öğrenildi. Hatice İnci'yi eylem yapması için iki hafta önce İstanbul'a gönderen Tuncay Sağınç ve Mehmet Sıddık Akın da dün Van'da yakalandı. İki şüphel, Van'dan İstanbul'a gönderildi.
 

Elleri kelepçeli olarak havalimanından çıkan şüpheliler basın mensuplarının soruları üzerine, "Neden gözaltına alındığımızı bilmiyoruz. Bu olayla ilgimiz yok" dedi.

ÜZERİNDE SAHTE KİMLİK VARDI

8 kilo 800 gram patlayıcı, 15 adet fünye ve bir el butonu ile yakalanan ve üzerinde 'Ayşe Şen' adına düzenlenen sahte kimlik bulunan hamile görünümlü kadınla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, bu kişinin İstanbul'da evinde kaldığı H.İ. adlı kadın ile patlayıcıyı ulaştırdığı iddia edilen bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Canlı bomba ile birlikte gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam ediyor.

9 canlı bomba daha var


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