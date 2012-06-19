Canlı bombanın gösterdiği yerde 15 kilo C4 bulundu

İzmir'de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda ormanlık alana gömülmüş 15 kilogram C4 tipi patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis, PKK adına bombalama eylemlerine katıldığı belirlenen bir PKK'lının kısa zaman önce Kuzey Irak'tan şehre geldiği istihbaratını aldı. Şüpheliyi takip eden ekipler, zanlıyı önceki gün kıskıvrak yakaladı. İsmi açıklanmayan zanlının çantasında 1 kilo 900 gr C4 tipi patlayıcı vardı. Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde Gaziemir Yeni Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda arama başlatan polis, dün bir ağacın altında battaniyeye sarılarak toprağa gömülmüş yaklaşık 15 kilogram C4 tipi plastik patlayıcıya daha ulaştı.

İzmir'de polis ve askerlere ait tesislere eylem hazırlığında olduğu belirtilen kişinin, sorgusunda, "Nasıl olsa öğrenirsiniz." diyerek ismini bile söylemediği, eylemi yapamadan yakalandığı için üzgün olduğunu belirttiği iddia edildi. Zanlının sorgusunun ardından soruşturmayı derinleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ekipleri, Gaziemir Yeni Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda arama başlattı. Bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmada, bir ağacın altında battaniyeye sarılarak toprağa gömülmüş yaklaşık 15 kilogram C4 tipi plastik patlayıcıya ve zanlıya ait eşyalara ulaşıldı. Arama çalışmalarının sona erdiği öğrenilirken sorgusu devam eden zanlının bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Polis, zanlıya yardım eden kişiler olup olmadığını da araştırıyor.

Irak'ın kuzeyinde Türki-ye'ye giriş yaptıktan sonra Diyarbakır'dan İzmir'e geldiği öğrenilen bombacının, patlayıcıların ele geçirildiği Evka-7 Mahallesi Yeni Gaziemir Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda bir gece kaldığı iddia edildi. Ele geçirilen yaklaşık 15 kiloluk patlayıcının parçalara ayrıldığı ve bir kova içinde tek noktaya gömüldüğü, ayrıca yapılan çalışmalarda 5 cep telefonunun bulunduğu belirtildi. Bombacının üzerinden kentin krokisinin de çıktığı kaydedildi. Polis, başka kişilerle irtibatını araştırdığı bombacının gizlendiği yer ve kullandığı güzergahlar üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.