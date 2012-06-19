T24 LogoT24 Logo
Gündem

Canlı bombanın gösterdiği yerde 15 kilo C4 bulundu

Şüpheliyi takip eden ekipler, zanlıyı önceki gün kıskıvrak yakaladı

19 Haziran 2012 22:14

İzmir'de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda ormanlık alana gömülmüş 15 kilogram C4 tipi patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis, PKK adına bombalama eylemlerine katıldığı belirlenen bir PKK'lının kısa zaman önce Kuzey Irak'tan şehre geldiği istihbaratını aldı. Şüpheliyi takip eden ekipler, zanlıyı önceki gün kıskıvrak yakaladı. İsmi açıklanmayan zanlının çantasında 1 kilo 900 gr C4 tipi patlayıcı vardı. Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde Gaziemir Yeni Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda arama başlatan polis, dün bir ağacın altında battaniyeye sarılarak toprağa gömülmüş yaklaşık 15 kilogram C4 tipi plastik patlayıcıya daha ulaştı.
 
İzmir'de polis ve askerlere ait tesislere eylem hazırlığında olduğu belirtilen kişinin, sorgusunda, "Nasıl olsa öğrenirsiniz." diyerek ismini bile söylemediği, eylemi yapamadan yakalandığı için üzgün olduğunu belirttiği iddia edildi. Zanlının sorgusunun ardından soruşturmayı derinleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ekipleri, Gaziemir Yeni Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda arama başlattı. Bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmada, bir ağacın altında battaniyeye sarılarak toprağa gömülmüş yaklaşık 15 kilogram C4 tipi plastik patlayıcıya ve zanlıya ait eşyalara ulaşıldı. Arama çalışmalarının sona erdiği öğrenilirken sorgusu devam eden zanlının bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Polis, zanlıya yardım eden kişiler olup olmadığını da araştırıyor.
 
Irak'ın kuzeyinde Türki-ye'ye giriş yaptıktan sonra Diyarbakır'dan İzmir'e geldiği öğrenilen bombacının, patlayıcıların ele geçirildiği Evka-7 Mahallesi Yeni Gaziemir Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda bir gece kaldığı iddia edildi. Ele geçirilen yaklaşık 15 kiloluk patlayıcının parçalara ayrıldığı ve bir kova içinde tek noktaya gömüldüğü, ayrıca yapılan çalışmalarda 5 cep telefonunun bulunduğu belirtildi. Bombacının üzerinden kentin krokisinin de çıktığı kaydedildi. Polis, başka kişilerle irtibatını araştırdığı bombacının gizlendiği yer ve kullandığı güzergahlar üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ETİKETLER

c4

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24