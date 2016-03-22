Canlı bomba tanığı: Fotoğraf çekmek için durmasaydık hepimiz ölebilirdik

İstanbul İstiklal Caddesi'nde cumartesi sabahı canlı bombanın hedef aldığı İsrailli turist grubunun rehberi David Dudi Califa, olay gününü anlatarak eşinin birinden şüphelenip tedirgin yürüdüğünü fark etmesiyle saldırıdan kurtulduklarını anlattı. İsrailli turist grubunun İstiklal Caddesi'ndeki fotoğrafını çeken Pnina Greenfield da fotoğrafı patlamadan tam 1 dakika önce saat 10.57’de çektiğini belirterek “Fotoğraf için durduk, 4 fotoğraf çektirdik. Sonuncusunu çektikten saniyeler sonra canlı bomba önümüzde patladı” diye konuştu.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre, 15 Mart Salı günü İstanbul’a geldiklerini, pazar günü döneceklerini söyleyen tur rehberi Califa, sabah otellerinden çıktıktan sonra bir restoranda kahvaltı yaptıklarını belirtti ve “Ardından İstiklal Caddesi’ne girdik. Baştan tedirginliğimiz vardı. Ancak ortamın neşeli olduğunu gördük. İnsanlar gülüyordu. Biz de tereddüt etmeden caddeye girmeye karar verdik. Biraz dolaşıp İstiklal’e yakın bir yerdeki köfteciye gidecektik” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan grup halinde çekilmiş fotoğrafın hikâyesini de anlatan Califa, “Fotoğraf için durmuş olmamız belki canlı bombayı harekete geçirdi. Belki de durduğumuz için kurtulduk. Çünkü, biz fotoğraf çekilirken önümüzden yürüyen 3 arkadaşımız hayatını kaybetti” dedi.

Fotoğraf kurtardı

Fotoğrafı çeken Pnina Greenfield da fotoğrafı patlamadan tam 1 dakika önce saat 10.57’de çektiğini belirterek “Fotoğraf için durduk, 4 fotoğraf çektirdik. Sonuncusunu çektikten saniyeler sonra canlı bomba önümüzde patladı” diye konuştu.

Fotoğraf çekmek için durmalarının canlı bombaya daha yakın olmalarını engellediğini belirten Pnina Greenfield, “Fotoğrafı çektiğim için en az yaralanan bendim. O fotoğrafı çekmeseydim hepimiz ölebilirdik. Fotoğraf karesine girenler canlı bombaya daha yakındılar ve daha ciddi yaralar aldılar. Fotoğraf karesine girmeyip önden gidenler ise hayatlarını kaybettiler.” dedi.