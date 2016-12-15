Canlı bomba restoranda oturup maç bitimini bekleyerek yemek yemiş!

Beşiktaş’ta 44 kişinin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten Maçka Parkı’ndaki canlı bombanın, maç saatinde Beşiktaş Meydanı’ndaki bir fast food restoranında oturduğu, yemek yediği belirlendi. Polis, bombacının yemek yediği McDonald’s’tan güvenlik kamerası görüntülerini alarak detaylı inceleme başlattı.

Habertürk'ten Müslim Sarıyer'in haberine göre, Beşiktaş Vodafone Arena önünde geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen ve 36’sı polis 44 kişinin şehit olduğu çifte patlamayla ilgili, polis yeni bilgilere ulaştı. Daha önce, patlatılan aracın Aksaray Vatan Caddesi’ndeki görüntülerine ulaşan polis, bu kez de canlı bombanın izini buldu. Bombalı aracın infilak etmesinden hemen sonra Maçka Parkı’nda kendini patlatan canlı bombanın, saldırıdan önce Beşiktaş Meydanı’nda bulunan bir fast food restoranında maç bitimini beklediği öğrenildi. Polis, bombacının yemek yediği McDonald’s’tan güvenlik kamerası görüntülerini alarak detaylı inceleme başlattı.

Polis şimdi, Beşiktaş Meydanı’nda olduğunu tespit ettiği canlı bombanın patlama yerine bombalı araçla mı yoksa yürüyerek mi gittiğini araştırıyor. Bu amaçla Beşiktaş Meydanı’ndan Vodafone Arena’ya çıkan sahil yolu ile Akaretler Yokuşu güzergâhındaki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Parktaki görüntüsü kameralara yansıyan canlı bomba, 2 güzergâhtan birini kullanarak patlama yerine gitti.

Bakan: Bombacı Suriye'den selmiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Beşiktaş’taki bombalı saldırının faillerinden biri Suriye’den gelmiş” dedi. Çavuşoğlu, katıldığı TV programında şunları söyledi:

"Daha önce Ankara’da terör saldırılarını gerçekleştiren teröristler de Suriye’den gelmişti. Kerry’ye de söyledim. Taziyelerini dile getirdi. Ben de kendisine çok açık, net söyledim: ‘Bu teröristlerden bir tanesinin Suriye’den geldiği anlaşılıyor. Yani PYD kamplarından geliyor. PKK, PYD aynı şeydir.’ Kendisi de ‘Anlaşılıyor ki PKK’ dedi. Yurtdışında PKK’ya destek verenlerle ilgili vatandaşlıktan çıkarma dahil her tedbiri alacağız.”