‘Canlı bomba’ Özgür Ünsal, ‘terörü protesto’ mesajları atmış

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, bomba yüklü araçta olduğu ileri sürülen Özgür Ünsal'ın, 17 Şubat'ta yine Ankara'da yapılan bombalı saldırıyla ilgili olarak Facebook'ta kınama mesajları paylaştığı ortaya çıktı.

Radikal'in haberine göre, Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, bomba yüklü araçta olduğu ileri sürülen Özgür Ünsal'ın, Düzce'de üniversite okuduğu sırada alkol kullanmaktan disiplin cezası aldığı ortaya çıktı. Bu arada Özgür Ünsal'ın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor.

Ünsal'ın 17 Şubat'ta yine Ankara'da askeri servis araçlarına düzenlenen bombalı saldırının ardından bu saldırıyı protesto eden paylaşımlar yaptığı görüldü. Kısa bir süre sonra benzer bir saldırının ikinci faili olarak anılacak olan Özgün Ünsal 18 Şubat günü #terörülanetliyoruz etiketiyle saldırıyı kınayan paylaşımlar yapmıştı.