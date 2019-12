Canlı bomba neden uzun saçlıydı?

T24 - Taksim’deki saldırıda parçalanan intihar eylemcisinin baş-yüz görüntüleri dağıtıldı. Saçlarının en az 6-9 aylık bir uzunlukta olduğuna dikkat çeken uzmanlar, intihar eylemcisinin yurtdışından Türkiye’ye girmiş olduğu ihtimali üzerinde durdu.



Yapılan açıklamalarda canlı bombanın hiç bir suç kaydı olmadığı açıklandı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Saldırı 'anında' yaşananlar kare kare görüntülendi. Tıklayınız...



Taksim’de Çevik Kuvvet noktasına düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan patlayıcının türünün, Avusturya menşeli “SCH Fünye A4” plastik patlayıcı olduğu anlaşıldı. Patlayıcı türünün daha önce Devrimci Karargâh, DHKP-C ve PKK terör örgütlerince de kullanıldığı belirtildi. Kimliği tespit edilmeye çalışılan saldırganın uzun saçlı ve gözlüklü olduğu, omzunda ve sırtında iki çanta taşıdığı kamera kayıtlarından tespit edildi. Saldırının ardından parçalanan ceset üzerinden ayrılan baş -yüz görüntüleri de basına dağıtıldı.







32 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturmayı sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı bombanın kimliğini, bağlı olduğu örgütü ve suç ortaklarını tespit etmek için “zamanda yolculuk” denilebilecek yeni bir yöntem uygulamaya başladı. Buna göre ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından özel çekimlere kadar bütün görüntüleri topladı.





Tarlabaşı tarafından geldi



Görüntüler büyük bir titizlikle incelenerek bombacının Taksim Meydanı’na Beşiktaş mı, Şişli mi yoksa Tarlabaşı tarafından mı çıktığı belirlenmeye çalışıldı. İncelenen görüntüler sonucunda uzun saçlı, güneş gözlüklü ve sırt çantalı bombacının Tarlabaşı tarafından Taksim Meydanı’na çıktığı tespit edildi.



Görüntüler birleştirildiğinde bombacının dolmuş minibüslerin durağından yukarı doğru yürüyerek çiçekçilerin önünden Taksim Meydanı’na çıktığı görüldü. Polis noktasının önünden geçen bombacının İstiklal Caddesi’nin girişine yaklaşınca tekrar geri döndüğü ve polis otobüsünün kapısına yöneldiği belirtildi.



Otobüse binmeye çalışan bombacı, araç koruma polisi tarafından fark edilince uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bombacının direnmesi üzerine yaşanan arbede sonrası paniğe kapıldığı belirtilen bombacı, bel çantasında bulunan A-4 tipi bombayı patlattı. Ancak bombacının sırtında bulunan çantasında da patlamamış bomba bulunduğu tespit edildi. Yetkililer, görüntülerin incelendiğini patlama anı olan 10.40’tan geriye doğru gidişin devam ettiğini ifade etti.





Baş-yüz görüntüleri dağıtıldı



Saldırının ardından parçalanan ceset üzerinden ayrılan baş-yüz görüntüleri de basına dağıtıldı. Çevredeki kameralarda, eylemcinin hareketlerini küçük kameralarla görüntüleyen iki kişinin de şüpeliler arasında olduğu, polisin bu kişilerin kimliklerini araştırdığı da kaydedildi.



Eylemde kullanılan patlayıcı türünün daha önce Devrimci Karargâh, DHKP-C ve PKK terör örgütlerince de kullanıldığı öğrenildi. Bu patlayıcı türünün Bostancı’da Devrimci Karargâh örgütüne yönelik düzenlenen ve terörist Orhan Yılmazkaya’nın öldürülüp emniyet amiri Semih Balaban’ın şehit olduğu ve bir vatandaşın da öldüğü baskında ele geçirilenlerle benzerlik gösterdiği bildirildi. Bombanın şiddetinin artması için buz kabına konulduğu tespit edildi. Patlama, Karacahmet Mezarlığı’nda termos içinde bulunan bomba ile Halkalı’da askeri servise düzenlenen bombalı saldırı ile benzerlik taşıyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre son 6 ay içinde 6 canlı bomba yakalandı.



Polise göre canlı bombanın açık renk elbisesi farklı anlamları işaret ediyor olabilir. Yetkililere göre beyaz renk ağırlıklı kıyafetlerin seçimi, intihar eylemcisinin kefeni ile eyleme geldiği gibi bir anlam içerebilir. Eylemci sıcak bölgelerden geldiği için de bu renk kıyafet giymiş olabilir.

İntihar eylemcisinin uzun saçlı olması ise soruşturmanın en kritik noktalarından birini oluşturuyor. Eylem sonrası ilk akla gelen PKK’nın militanlarının kırsalda, bitlenme ihtimaline karşı kısa saçlı olmaları, uzun saçlı intihar eylemcisinin kırsaldan gelmiş olma ihtimalini azaltıyor. Eylemcinin saçlarının en az 6-9 aylık bir uzunluğu içermesi ise terör uzmanları için diğer ihtimalleri gündeme getiriyor. Terör uzmanları, bu sebeplerden ötürü intihar eylemcisinin yurtdışından Türkiye’ye girmiş olduğu ihtimali üzerinde de duruyor.



Havalimanındaki tüm kamera görüntüleri bu ihtimal ışığında oluşturulan özel ekip gözetiminde tek tek inceleniyor.





Atalay: Canlı bombanın suç kaydı yok, gözaltı da yok



İçişleri Bakanı Beşir Atalay da, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine geldi, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’dan patlamayla ilgili bilgi aldı. Atalay, saldırganın kimliği, hangi örgüt adına eylem yaptığını ilişkin sorulara, “Elimizde bilgiler var ama bu konuda her zaman olduğu gibi tedbir gösteriyoruz” diye yanıt verdi. Atalay, olayda ikinci bir kişinin varlığının söz konusu olmadığını söyledi. Atalay “canlı bomba” olarak saldırıda bulunan ve olay yerinde ölen saldırganın suç kaydı bulunmadığını ve olayla ilgili gözaltı olmadığını da sözlerine ekledi. Atalay daha sonra yaralıları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.





YARIŞMA İÇİN GELDİ, SALDIRIYI ÇEKTİ



Bursa Merkez Yıldırım Belediyesi’nde, harita bürosunda tekniker olarak görev yapan Ahmet Çetin (45), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği fotoğraf yarışması için geldiği İstanbul’da, Taksim saldırısına şahit oldu. Çetin, Taksim’de kaldığı otelin terasından Boğaz’dan geçen gemileri görüntülerken şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın tarif edilemez bir gürültüyle gerçekleştiğini belirten Çetin, yaşadığı ilk şokun ardından deklanşöre basmaya başladı. “Taksim Meydanı mahşer yeri gibiydi” diyen Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Büyük patlamanın ardından silah sesleri gelmeye başladı. ‘Canlı bomba, canlı bomba’ diye bağıranlar oldu. Taksim Meydanı mahşer yeri gibiydi. Bir yandan yardım isteyenler diğer yandan koşuşturanlar. Gördüklerimin şokunu halen atlatamadım. Ben haber fotoğrafçısı değilim. Askerliğimi özel operasyon birliğinde yapmıştım. Fotoğraflarımın delil olabileceğini düşünerek her anı görüntülemeye çalıştım.”





Taksim saldırısı dış basında



Taksim’deki intihar saldırısı dış basında da yer buldu.



AP: Ateşkesin son gününe denk gelmesi nedeniyle PKK’dan şüphelenildi fakat örgüt tarafından PKK ve PKK ile bağlantılı örgütlerin saldırıyla bir bağlantısı bulunmadığı açıklandı.



REUTERS: Saldırının şüphelisi olarak görülen PKK saldırı ile bağlantısı olmadığını açıkladı.



New York Times: Saldırıyı kimin düzenlediği araştırılıyor. Saldırı PKK’nın ilan ettiği ateşkesin son gününe denk geldi. PKK birçok kere saldırı için sivillerin hedef alındığı kalabalık şehir merkezlerini seçti, ayrıca polise ve orduya yönelik de çok saldırı düzenledi.



INDEPENDENT: Türkiye Kürtleri, barışçıl bir görüşme ile 26 yıldır devam eden silahlı çatışmayı sonlandırabilmek için ateşkesi de yenilediler. Fakat AKP Kürtler’e söz verdiği reformları, bunun gelecek seneki seçimler öncesinde Kürt isyankarlara yumuşak davranmak olarak görüleceğinden korkarak yerine getirmede başarısız olunca hüsran büyüdü.



GUARDIAN: 2003’teki El-Kaide saldırısından sonra İstanbul hiç böyle “yüzsüzçe” hedef alınmamıştı.



LA TIMES: Yetkililer PKK’dan şüpheleniyorlar.



LE FIGARO: Saldırı şüpheleri PKK’ya çevirdi.



WALL STREET JOURNAL: Henüz kesin bir açıklama yok ama şüpheler PKK üzerinde yoğunlaşıyor. PKK’nın baş komutanı Murat Karayılan perşembe günü verdiği röportajda sivilleri öldürdükleri için özür dilemiş ve gelecek saldırılarda sivilleri hedef almayacaklarını söylemişti.





BM’den kınama



BM Sözcüsü Martin Nesirky, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un saldırıya tepkisi olup olmadığının sorulması üzerine “Genel Sekreter elbette İstanbul gibi büyük bir kentin merkezinde düzenlenen bu saldırıdan haberdar. Genel Sekreter insanları hedef alan tüm terör saldırılarını açık bir şekilde kınamaktadır” dedi.

SALDIRIYA TEPKİLER

Gül: Farklı düşünen de tepkisini göstermeli

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Taksim’deki terör eylemini değerlendirirken, “Teröre hep beraber çok güçlü şekilde haykırmamız ve karşı çıkmamız lazım. Herkesin farklı düşüncesi olabilir ama teröre karşı herkes çok güçlü şekilde tepkisini göstermeli” dedi.

Asker ilk kez polise yönelik saldırıyı kınadı

Polislere yönelik terör saldırılarında mesaj yayımlama geleneği bulunmayan Genelkurmay Başkanlığı, Taksim’de polis noktasında meydana gelen saldırıya ilişkin internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak bir ilke imza attı.

‘Terörü sıfır bıraktık, bugün İstanbul’un göbeğinde’

DSP Genel Başkanı Masum Türker, eski Başbakan Bülent Ecevit’i anma töreninde, “Sizin Başbakanlığınızda terörü sıfır teslim ettik. Bugün terör yalnız kırda, dağda değil, İstanbul’un göbeğine kadar uzanabilmekte ve kimse farkına varmamakta” dedi.

TÜSİAD:?Nifak sokmayı başaramayacaklar

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, terörist eylemlerin, vatandaşların barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda uzun yıllardır pekişmiş özlem ve arzularına nifak sokmayı başaramayacağına inandıklarını bildirdi. Açıklamada, “Saldırının, barış ve huzurun kalıcı olarak tesisi yolunda kayda değer çabaların olduğu bir dönemde meydana gelmiş olması son derecede kaygı vericidir” denildi.