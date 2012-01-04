-''Canlı bomba'' mağduru aileye emekli maaşı bağlandı BİNGÖL (A.A) - 04.01.2012 - Bingöl'deki canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Hatice Belgin'in eşi ile 3 çocuğuna emekli maaşı bağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İbrahim Mehteroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim 2011'de bayram alışverişi için çocuklarıyla çarşıya çıktığı sırada Genç Caddesi'nde meydana gelen ''canlı bomba'' saldırısında hayatını kaybeden Hatice Belgin'in eşi ve çocuklarına emekli maaşı başlanması için yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi. Mehteroğlu, Hatice Belgin'in daha önce toplam 611 gün sigortalı olarak çalıştığını, eş ve çocuklarına emekli maaşı bağlanması için bin 200 günü de doğum borçlandırması yaparak bin 800 gün üzerinden emekli edildiğini belirterek, ''Emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından çocuklarının her birine 140, eşi Kadri Belgin'e 281 lira olmak üzere toplam 701 lira emekli maaşı bağlandı. Aile bireylerinden talep gelmeden bu çalışmayı tamamladık'' dedi. Bingöl'de, 29 Ekim 2011'de çocuklarıyla bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin canlı bomba saldırısında hayatını kaybetmiş, 4 çocuğundan Veysel, Ceylan ve Hazal yaralanmıştı. Yaralılardan Veysel Belgin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.