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Diyarbakır'da 'canlı bomba' kendini ihbar etti, polis alarma geçti!

Telefonla verilen komutlar sayesinde kişi üzerindeki ceketi çıkardı. Şüpheli, ceketini çıkardıktan sonra polisin ikna çalışmaları sürdü

10 Ekim 2012 02:04

Diyarbakır merkez Kayapınar Kaymakamlığı yanındaki parkta bulunan bir kişi, üzerinde bomba düzeneği bulunduğunu belirtince polis alarma geçti.

Kayapınar Kaymakamlığı önünde nöbet tutan polisler, saat 21.30 sıralarında kaymakamlığın karşısında bulunan parkta oturan bir kişinin durumundan şüphelendi. Bu kişi kendilerine yaklaşan polisleri görünce, ''Üzerimde bomba var, beni kurtarın'' diye yardım istedi.

Bunun üzerine yapılan anonsla polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, uzaktan kumandalı bomba imha robotuyla bu kişiye su ve cep telefon gönderdi. Telefonla verilen komutlar sayesinde kişi üzerindeki ceketi çıkardı. Şüpheli, ceketini çıkardıktan sonra polisin ikna çalışmaları sürdü. Daha sonra bomba imha uzmanları, bu kişinin yanına giderek düzeneği kesti. Şüpheli kişi, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, üzerinden alınan düzeneğin boş olduğu ortaya çıktı.

 

'Psikolojik rahatsızlığı bulunan 35 yaşında bir erkek'
 

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı açıklamada, bu kişinin üzerinde bulunan düzeneğin boş olduğunu söyledi. Şahsın bundan önce de buna benzer davranışlarda bulunduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

''Psikolojik rahatsızlığı bulunan 35 yaşında bir erkek. Bu akşam da yine üzerinde bomba düzeneği bulunduğunu ve kendisini patlatacağını söylemesi üzerine, bomba imha uzmanları ve diğer ekipler olay yerine gitti. Robot yardımıyla kendisiyle iletişime geçildi. İkna edildikten sonra üzerinde kablolu düzenek çıkarıldı. Düzeneğin boş olduğu belirlendi. Kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.''

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