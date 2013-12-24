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Canlı bomba alarmı

Emniyet'ten alınan bilgiye göre, canlı bomba eylemi yapma hazırlığında olan örgüt üyelerinin yurt dışında eğitim aldıkları ve kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları ifade edildi

24 Aralık 2013 16:02

Arzu Yıldız Ankara

İstanbul’da geçen hafta başlatılan yolsuzluk operasyonu sonrasında emniyet tasfiyeleri sürerken, polise gelen ihbar tedirginliğe neden oldu. Emniyet birimlerine aktarılan bilgilere göre, DHKPC canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyor.  

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan birçok polis şefinin Reza Zarrab ve bakan çocuklarının gözaltına alınmasının ardından yerleri değiştirilmişti. Yerlerine  yapılan ani atamalarda ile göreve getirilen müdürler henüz atandıkları teşkilatla tanışmadan canlı bomba ihbarıyla karşı karşıya kaldı. DHKPC’nin hayata dönüş operasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki saldırının ardından hayatını kaybeden örgüt üyesinin “intikamını almak” için Ankara ve İstanbul’da eylem yapacağı bilgisi emniyet birimlerine ulaştı. DHKPC’nin hedefinde ise polis merkezleri ve devlet kurumlarının olduğu belirtiliyor. Alınan bilgiye göre, canlı bomba eylemi yapma hazırlığında olan örgüt üyelerinin yurt dışında eğitim aldıkları ve kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları ifade edildi.

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