Zelenski, "Roketler siz ne olduğunu anlamadan NATO topraklarına düşecek" dedi; Rusya ve Ukrayna tekrar masaya oturacak

T24 Dış Haberler

Ukrayna, savaş şartları altında dördüncü haftasına doğru yol alırken, Volodomir Zelenski, NATO'dan bir kez daha Ukrayna'nın üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

Polonya sınırı yakınlarında bir saldırının ardından bölgede çatışma çıkmasıyla ilgili olarak Zelenski, "Hava sahasını kapatmazsanız siz ne olduğunu anlamadan roketler sizin topraklarınıza, NATO topraklarına düşmeye başlayacak" dedi.

Ukrayna ordusu, çok sayıda Rus askerin Ukrayna'da savaşmayı kabul etmemeye başladığını iddia etti.

Kendi paylaştığı videolar ve yerel televizyon kanallarına göre Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rus kuvvetleri ile birlikte Ukrayna'da bulunuyor.

Rusya ve Ukrayna, bugün Belarus'ta tekrar masaya oturacak. İki taraf da müzakerelerle ilgili iyimser mesajlar verdi.

Rusya, Polonya sınırı yakınındaki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi isimli askeri üsse yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İşte dakika dakika gelişmeler...

23.45 Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı.

21. 51 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

21.24 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

18.32 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Düşmana öyle kayıplar verdiriyoruz ki nerden yardım alacaklarını bilemiyorlar" dedi.

18.29 Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski'nin 16 Mart’ta ABD Kongresi’ne hitap edeceği duyuruldu.

17.22 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

16.47 Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ukrayna Devler Başkanı Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna saldırısının olumsuz sonuçlarıyla başa çıkma yöntemleri oldu.

Miçotakis, görüşmede, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yardım gönderme ve Ukrayna'dan mülteci kabul etmeyi de içeren desteğini tekrarladı.

Yunan asıllı Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu bölgelerdeki dramatik durumun da ele alındığı görüşmede Miçotakis, AGİT binasında mahsur kalan Yunanistan'ın Mariupol Başkonsolosu ve diğer kişilerin güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmasına verdiği önemi de dile getirdi.

Miçotakis, yaptırımların, Rusya'ya saldırıları durdurması için baskı yapacağını da vurguladı.

15.55 Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tepkinin ardından AirSerbia'nın Moskova'ya günlük sefer sayısının bire düşürüldüğünü açıkladı.

Vučić, Türkiye'ye işaret ederek, "Kimse hem Avrupa'da hem Asya'da olup, Moskova'ya Sırbistan'dan 30 kat daha fazla sefer yapan NATO üyelerine dokunmuyor" dedi.

15.50 BM: 2 milyon 808 bin 792 mülteci, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yapılan açıklamada; 24 Şubat-12 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 720 bin 227, Macaristan'a 255 bin 291, Slovakya'ya 204 bin 862, Rusya'ya 131 bin 365, Moldova'ya 106 bin 994, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 1226 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin ise Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre; Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-12 Mart tarihleri arasında en az 596 sivil hayatını kaybederken, 1067 sivil yaralandı.

15.38 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayınladığı yeni videoda Putin'le görüşme çağrısını yineledi:

“Sadece Lviv bölgesi 30 füze fırlatıldı. Hava saldırıları sonucunda 35 kişi öldü, 134 kişi yaralandı. Orada Rusya topraklarını tehdit edecek hiçbir şey yoktu ve NATO sınırları yalnızca 20 km ötede.

Ülkelerimizin temsilcileri her gün video konferans üzerinden görüşüyor. Heyetimizin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir görüşme ayarlamak gibi açık bir görevi var. Eminim bu, herkesin beklediği toplantı. Zor bir hikâye, zor bir yol olduğu açık ancak bir yola ihtiyacımız var."

15.11 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin Rusya’nın Çin’den askeri ekipman desteği istediğine ilişkin açıklamalarını yalanladı.

Peskov, “Rusya, operasyona devam edebilecek bağımsız kapasiteye sahiptir. Daha önce söylediğimiz gibi, operasyon plana göre, ve takvimine uygun zamanda tamamlanacaktır” dedi.

Peskov, Rusya güçlerinin Ukrayna’daki en büyük nüfuslu merkezlerde kontrolü sağlayabileceğini söyledi.

14.41Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna için “teke çıkmayı” teklif etti.

Twitter’dan Putin’e seslenen Elon Musk “Vladimir Putin’i teke çıkmaya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için” yazdı.

Musk, tweetinde Vladimir Putin'i Rusça, Ukrayna'yı Ukraynaca yazdı.

Musk, kısa süre içinde Kremlin'i etiketleyerek bir tweet daha paylaşarak "Bu kavgaya var mısın?" yazdı.

12.34 Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yeni müzakere görüşmesi başlarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ekibinden Ihor Zhovka, BBC’ye yaptığı açıklamada gidişata dair olumlu sinyal verdi.

Moskova’nın pozisyonunun bir önceki müzakere görüşmesine göre daha yapıcı olduğunu düşünen Zhovka “Bize ultimatom, kırmızı çizgi vermek ya da Ukrayna’dan teslim olmasını istemek yerine yapıcı müzakerelere başlamış görünüyorlar” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı ve müzakere heyetinin başı Mikhaylo Podolyak, dördüncü müzakere görüşmesinde gündemin ateşkesin ilanı, Rus güçlerinin çekilmesi ve Ukrayna için güvenlik garantileri olacağını söyledi.

11.16 Ukrayna Dışişleri Bakan Dmitro Kuleba'dan yeni tweet:

"Yurtdışında 'Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklenmekten' korkanlara sesleniyorum. Ukrayna başarılı bir şekilde karşılık veriyor. Savaşmamıza yardım etmenize ihtiyacımız var. Bize gerekli silahları verin. Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayın ve tamamıyla izole edin. Ukrayna'nın Putin'i başarısız olmaya zorlamasına yardım edin ve böylece daha büyük bir savaşı önleyin"

10.52 Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

09.40 Ukrayna acil durum servisleri, bu sabah yapılan Rus topçu atışının bir apartmanı vurması sonucunda iki kişinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını duyurdu.

08.30 Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın fiilen Ukrayna'nın deniz ticareti yapmasını engellediğini belirtti.

07.40 Rusya, bugün itibariyle Instagram'ı resmen engellemeye başlıyor.

Instagram'ın sahibi olan Meta şirketi geçen hafta nefret söylemi kurallarında geçici bir değişiklik yaparak bazı ülkelerdeki Facebook ve Instagram kullanıcılarının Rus lider ve askerlerine yönelik ölüm çağrısı yapmasına izin vermişti. Moskova, bu kararla ilgili de hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

07.06 Rusya'nın Çeçenistan bölgesinin lideri Ramzan Kadirov, Telegram hesabından askeri kamuflajlı bir video paylaştı. Kadirov'un çevresinin de askerlerle dolu olduğu görüldü. Yerel basın ve AFP, görüntülerin Kiev'in eteklerinde çekildiğini belirtti.

06.23 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ülkesinin batısına yapılan füzeli saldırının 35 kişiyi öldürmesinin ardından bir kez daha NATO'ya Ukrayna'nın hava sahasını kapatma çağrısı yaptı.

Polonya sınırı yakınlarında bir saldırının ardından bölgede çatışma çıkmasıyla ilgili olarak Zelenski, "Hava sahasını kapatmazsanız siz ne olduğunu anlamadan roketler sizin topraklarınıza, NATO topraklarına düşmeye başlayacak" dedi.

NATO, daha önce bu hamleyi Rusya'nın Batı ittifakına karşı bir savaş gerekçesi sayabileceğini belirterek reddetmişti.