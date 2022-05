CANLI BLOG | Rusya bir kez daha hipersonik füze kullandı; Ukrayna'da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna işgalinin üçüncü haftası sona ererken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, derhal “dürüst barış müzakereleri” yapılması için çağrıda bulundu. Zelenski, aksi taktirde Rusya'nın "jenerasyonlarca atlatamayacağı büyük kayıplar yaşayacağını" dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da İvano-Frankivsk bölgesinde bir cephaneyi ilk defa “Kinjal” hipersonik füze kullanarak vurduğunu duyurdu. Kiev, 24 Şubat'tan bu yana beşinci bir Rus generalin öldürüldüğünü bildirdi. Kiev, öldürülenin Korgeneral Andrey Mordviçev olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılarda şu ana kadar 816 sivilin öldürüldüğünü ve bin 333 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ordusu Mariupol kenti çevresinde kontrolünü güçlendirdiği için Ukrayna'nın geçici olarak Azak Denizi'ne erişiminin kesildiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü operasyonun güvenlik konularında ve Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü ile ilgili kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umduğunu belirtti.

İşte 20 Mart'ta öne çıkan gelişmeler...

18.20 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkede sıkıyönetim süresini 30 gün daha uzattı.

15.18 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, bugün sivillerin çatışmaların olduğu bölgelerden tahliyesi için yedi insani koridor açılacağını açıkladı.

Vereschuk, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana bu bölgelerden toplam 190 bin sivilin tahliye edildiğini söyledi.

14.08 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

12.45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Twitter hesabından geçen hafta Mariupol'de Rus güçleri tarafından vurulan tiyatronun son hâlini paylaştı.

Kuleba, şöyle yazdı:

"Bunlar, Mariupol’de yüzlerce sivilin saklandığı Drama Tiyatrosu’nun kalıntıları. İnsanlık dışı Rus savaş suçu. Hâlâ Rusya’yla çalışan çokuluslu şirketlere ortak istiyorum: Nasıl onlarla iş yapmaya devam edebiliyorsunuz? Bunu yapanlar nasıl besleyebiliyor, hizmet edebiliyor, para ödeyebiliyorsunuz?"

12.04 Rusya, bir kez daha Ukrayna’ya Kinjal hipersonik füze kullandığını açıkladı. Hipersonik füze ile Ukrayna’nın güneyindeki bir yakıt depo tesisinin hedef alındığı belirtildi. Hipersonik füzenin Kırım’dan ateşlendiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ovruch şehrindeki bir askeri eğitim merkezini hedef alarak Ukrayna Özel Güçleri ve “yabancı savaşçılardan” 100 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya, cumartesi günü de hipersonik füzelerle Ukrayna’da bir yeraltı füze ve silah depo tesisini hedef almıştı.

10.34 Mariupol Şehir Konseyi, Rus güçlerinin içinde 400 kişinin sığındığı bir sanat okulunu bombaladığını açıkladı.

Mariupol Şehir Konseyi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin bombaladığı sanat okulunda kadınlar, çocuklar ve yaşlıların sığındığı belirtildi.

Hayatını kaybedenler ya da yaralılar olup olmadığı henüz belirtilmedi.

10.32 Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uçaklarımız dün gece Ukrayna’nın 62 askeri tesisini imha etti" ifadeleri yer aldı.

09.47 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in her zaman barışı sürdürmek ve savaşa karşı durmak pozisyonunda olduğunu ve bu konumun objektif, adil ve çoğu ülkenin dilediğiyle uyumlu olduğu söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Wang Yi, “Zaman, Çin’in iddialarının tarihin doğru tarafında olduğunu gösterecek” dedi.

Çin, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta kendini nötr güç olarak konumlandırmış, Ukrayna’nın bağımsızlığına saygı duyduğunu, aynı zamanda Rusya’nın güvenlik endişelerini anladığını açıklamıştı. Çin, Rusya’nın eylemlerini kınamayı ve “işgal” olarak nitelemeyi reddetmişti. Çin aynı zamanda Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları da reddetmişti.

ABD’nin Çin’in Rusya’ya silah sağladığına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Wang Yi, “Çin, dış baskıyı asla kabul etmeyecek ve Çin hakkındaki temelsiz suçlamaları ve şüpheleri reddediyor” dedi.

09.42 Reuters’a konuşan iki Suriyeli komutan, bazı Suriyeli savaşçıların Rusya için savaşmak üzere Ukrayna’ya gönderilmeye hazır olduklarını ancak henüz bu konuda bir talimat almadıklarını söyledi.

Reuters’a konuşan paramiliter grup Ulusal Savunma Güçleri’nin (NDF) komutanı Nabil Abdallah, Suriye savaşında edindiği tecrübeyi Rusya’ya yardım için kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Abdallah “Suriye ve Rus liderlerinden talimatları aldığımızda bu haklı savaşı savaşacağız.” Dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’dan 16 bin gönüllü savaşçının Ukrayna’da savaşmasına onay verildiğini açıklamıştı.

08.04 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.

Zelenski "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Üstelik, barıştan en çok biz yanayız. Çünkü hayatını kaybeden herkesi sayıyoruz. Çünkü, bizim için yıkılan her aile, yıkılan her ev önemlidir. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan paha biçilemez." dedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alma kararı verdiğini vurgulayan Zelenskiy, bu çerçevede "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.

Zelenski, ayrıca "Vladimir Saldo Bloku" partisinin Ukrayna'da bilinmediğini ve seçimler öncesi Herson'da kurulduğunu anımsatarak, bu partinin Rus ordusu yanlısı ve sözde Herson Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasına katıldığı iddia edilen Herson belediye meclisi üyesi Saldo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

07.30 Kyiv Independent’in aktardığı habere göre, Rus güçleri Mariupol’de sivilleri tahliye amacıyla bulunan otobüsleri durdurmaya başladı. Rus güçlerinin tahliye otobüslerinin şehre girmesine izin vermediği belirtildi. Mariupol’un yakınındaki Berdysank’ta yetkililer, Rus güçlerinin tahliye olan yüzlerce kişiyi istekleri dışında Rusya’ya götürdüğünü söylüyor.

07.00 Kiev, Sumi, Mıkolayiv, Poltava, Harkov, Odesa ve Zaporijya’da insanların güne siren sesleriyle uyandığı belirtildi.