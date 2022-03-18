Savaşın başından bu yana Biden ve Cinping ilk kez konuşacak; Zelenski, Rusya'nın karşısında 'farklı bir Ukrayna' olduğunu söyledi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana ilk kez Çin lideri Şi Cingping görüşecek.

Biden'ın Çin'i Rusya'ya askeri veya ekonomik yardım göndermemesi için 'uyarması' bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, halka seslendiği konuşmasında Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği ve ayrılıkçıların Donbas'ı ele geçirdiği 2014 yılına dikkat çekerek, "Artık farklı bir ülkeyiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık hizmetlerine şu ana kadar 43 saldırı yapıldığı ve bu saldırılarda aralarında sağlık çalışanları da bulunan 12 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini hatırlattı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ordusuna Suriye lideri Beşar Esad ve Hizbullah ordularından bin kadar 'gönüllü'nün katıldığını bildirdi.

İşte 18 Mart'ta yaşanan önemli gelişmeler...

20.16 Rus müzakereci Vladimir Medinski, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın askerden arındırılmasıyla ilgili görüşmelerde "yarı yolda" olduklarını söyledi. Medinski, iki ülkenin görüşlerinin en çok Ukrayna'nın tarafsızlığı ve NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi konusunda uyuştuğunu ekledi.

19.30 Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın 21 Mart’ta "kısmen" işlemlere açılacağını açıkladı.

18.26 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Rusya bize saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90’lara geri dönecek” dedi.

17.13 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 816 sivilin hayatını kaybettiğini, 1333 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 270 bin 662 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

16.30 Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında toplam 200 milyon Euro'yu aşkın Rus varlığını dondurduklarını açıkladı.

15.16 Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, Mariupol’de Rus güçlerinin hava saldırısı düzenlediği tiyatro salonundan şu ana kadar 130 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Ukrayna televizyonuna konuşan Denisova, tiyatro salonunda tahliyelerin devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, tiyatro binası bombalandığında içeride toplam 1300 kişinin sığındığını, şu ana kadar 130’unun tahliye edilebildiğini söylemişti.

14.26 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Zelenski, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın AB başvurusu hakkında kararını birkaç içinde hazırlayacağını aktardı. Ukrayna lideri, "Stratejik hedefimize beraber ilerliyoruz" dedi.

13.00 Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Ukrayna'da toplanan kanıtların Rusya'nın ülkede savaş suçları işlediğine işaret ettiğini ve suçlanması gereken kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu belirtti.

Sky News'a konuşan Heappey'e söyleşi sırasında Putin'in bir savaş suçlusu olup olmadığı ile ilgili düşünceleri soruldu. Heappey, "Bence toplanan kanıtlar Ukrayna'da Rusya'nın savaş suçu işlediğine işaret ediyor. Suçların sorumlusu ise bu savaşın emrini veren Putin'dir" dedi

12.35 Ukraynalı yetkililer, başkent Kiev’in kuzeyinde bir konutun üzerine isabet eden füze parçaları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, binadan 12 kişinin kurtarıldığını, beş katlı binadaki 98 kişinin ise tahliye edildiğini açıkladı.

11.32 Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanında 439 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 63'nün tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 109 çocuğun öldüğü, 130 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

10.36 Sputnik’in aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece biri Bayraktar olmak üzere en az 6 Ukrayna dronunun düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 1400’den fazla tankın etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.

10.21 Lviv’de patlama sesleri duyulması üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Andriy Sadovy, şehirdeki uçak tamiri tesisine birkaç füzenin isabet ettiğini söyledi. Sadovy, hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

08.40 ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrirer, Rusya ordusunun Ukrayna'daki direnişi kıramaması durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinde bulunabileceğini ifade etti.

Bloomberg'in aktardığına göre Berrier'in 67 sayfalık raporunda işgalin uzaması durumunda Rus ordusunun insan ve modern gücünün erimeye başlayacağını ve yaptırımların ekonomi üzerindeki etkisinin daha da hissedileceğini ifade edildi.

07.36 Britanya merkezli The Guardian gazetesi, Rusya'nın Ukrayna topraklarında ne kadar ilerlediğini gösteren bir harita hazırladı.

07.30 ABD Başkanı Joe Biden, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana ilk defa Çin lideri Şi Cinping ile görüşecek. Biden'ın, Cinping'e Rusya'ya askeri ve ekonomik destek vermemeleri konusunda uyaracağı belirtildi.

07.02 ABD Başkanı Joe Biden, Aziz Patrik Günü konuşmasında Rus lider Vladimir Putin'e "katil bir diktatör" dedi.

05.55 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ordusuna Suriye lideri Beşar Esad ve Hizbullah ordularından bin kadar 'gönüllü'nün katıldığını bildirdi.

04.26 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, halka seslendiği konuşmasında Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği ve ayrılıkçıların Donbas'ı ele geçirdiği 2014 yılına dikkat çekerek, "Artık farklı bir ülkeyiz" dedi.