CANLI BLOG | İstanbul'daki görüşmenin ardından gözler Kiev ve Moskova'da

T24 Dış Haberler

Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri bugün barış müzakereleri için İstanbul'da masaya oturdu. Görüşmelerden ateşkes çıkmazken Rus heyet, Ukrayna tarafının taleplerini Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ileteceklerini bildirdi.

Yaklaşık üç saat süren müzakere görüşmesinin ardından ilk açıklama Ukrayna heyetinden geldi. İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Rus müzakereci Vladimir Medinski ise ilk turda müzakerelerin "yapıcı" olduğunu söyledi. Medinsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında bir görüşmenin, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından başlatılan bir barış anlaşmasıyla birlikte yürütülecekse mümkün olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, diyalog için gerekli şartları yaratmak amacıyla başkent Ukrayna'nın Kiev ve Çernigiv kentlerinin çevresindeki askeri aktiviteleri "ciddi anlamda" azaltacaklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Birkaç yüz yıldır Batı'ya NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden korktuğumuzu söylüyorduk. Biz NATO'nun askeri altyapısıyla sınırımızı yaklaşmasından korkuyoruz. Bizi köşeye sıkıştırmayın" dedi.

Peskov aynı zamanda "kimsenin nükleer silah kullanmayı düşünmediğini" söyledi ve "ortada böyle bir fikir dahi olmadığını" söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksander Motuzyanik, Rusya'nın Kiev'i kuşatmaktan vazgeçtiğine dair bir sinyal görmediklerini ifade etti. Ukrayna ordusu dün akşam saatlerinde Kiev yakınlarındaki İrpin kentinin kontrolünü geri kazandığını açıklamıştı.

29 Mart'ta öne çıkan gelişmeler şöyle...

00.30 ABD’li ilaç şirketi Johnson and Johnson (J&J), Rusya'daki kişisel bakım ürünlerinin satışını durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

23.22 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Olumlu sinyaller var ama bu sinyaller bomba seslerini bastırmaz" dedi.

23.12 Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Mariupol kentindeki ofisinin Rus güçlerince hedef alındığını duyurdu. Bina ve ekipmanların büyük hasar gördüğü belirtilirken, hiçbir misyon üyesinin yaralanmadığı kaydedildi.

23.00 Pentagon 400 civarında asker, 10 F-18A savaş uçağı ve birkaç C-130 uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdıklarını açıkladı.

21.35 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün İstanbul'da yapılan müzakereleri izlediklerini ve Rusya’nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini bildirdi.

15.14 Rusya Savunma Bakanlığı, diyalog için gerekli şartları yaratmak amacıyla başkent Ukrayna'nın Kiev ve Çernigiv kentlerinin çevresindeki askeri aktiviteleri "ciddi anlamda" azaltacaklarını açıkladı.

14.37 İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

14.17 Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin ilk günü sona erdi. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü.

13.07 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 127 uçak, 129 helikopter, 597 tank, 1710 zırhlı araç, 303 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

12.41 İstanbul'da heyetler barış müzakereleri için masaya otururken Rusya; salı günü Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinde bir bölgesel yönetim binasını vurdu.

Vali Vitali Kim, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Bölgesel yönetim binası vuruldu" dedi ve dışarı çıkabilen çok kişinin yaralanmadığını bildirdi. Vali, 3 askerin ve 8 sivilin enkaz altında olduğunu açıkladı.

10.55 Ukrayna televizyonu, İstanbul’da başlayan heyetlerarası görüşmenin “soğuk selamlaşmayla ve el sıkışma olmadan” gerçekleştiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mikhaylo Podolyak, görüşmenin başladığını Twitter hesabından duyurdu.

10.48 Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerinin başlamasından önce iki taraf arasında resmi olmayan bir arabulucu rolünde olduğu bilinen Rus milyarder Roman Abramovich'in de salonda olduğu görüldü. Abramovich'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştuğu bir fotoğraf paylaşıldı.

10.42 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, bugün kuşatma altındaki şehirlerden sivillerin tahliyesi için üç insani koridor açılmasını beklediklerini söyledi.

Vereshchuk, aynı zamanda Mariupol’deki sivillerin özel araçlarla şehirden çıkabilmesi için de bir güvenli koridor oluşturulması için çalışılacağını söyledi.

06.55 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, yaptırım paketlerinin 'efektif ve yüklü' olması gerektiğini söylerken ülkelere Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etmesi için çağrıda bulundu.

"Ukraynalılar bazıları silah verecek cesareti bulamadığı için ölmemeli" diten Zelenski, "Korku sizi suç ortağı yapar" diye konuştu.

04.32 ABD Başkanı Joe Biden, "Putin iktidarda kalamaz sözleri nedeniyle özür dilemeyeceğini" söyledi.

03.12 Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksander Motuzyanik, Rusya'nın Kiev'i kuşatmaktan vazgeçtiğine dair bir sinyal görmediklerini ifade etti.

02.35 Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Batı'nın ağır yaptırımları nedeniyle 'savaştaymış' gibi hissettiklerini belirtti.

ABD'nin PBS kanalına konuşan Peskov, "Birkaç yüz yıldır Batı'ya NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden korktuğumuzu söylüyorduk. Biz NATO'nun askeri altyapısıyla sınırımızı yaklaşmasından korkuyoruz. Bizi köşeye sıkıştırmayın" dedi.

Peskov aynı zamanda "kimsenin nükleer silah kullanmayı düşünmediğini" söyledi ve "ortada böyle bir fikir dahi olmadığını" söyledi.