Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun bugün yapılması planlanıyor

Rusya’nın Ukrayna işgalini üçüncü haftasına girmek üzere. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin saldırılarını Ukrayna'nın batısına da yönlendirmeye başladığını söylüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, şu ana kadar 3 bin 491 Ukrayna askeri altyapı tesisinin yok edildiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Melitopol belediye başkanının serbest bırakılmasına yardımcı olmaları için Rusya ile iletişim kuran dünya liderlerine çağrıda bulundu. Zelenski ayrıca, Rusya ile yürütülen müzakerelere ilişkin olarak, "Rus heyetiyle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını" söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Lavrov’la görüşmede Kırım ve Donbass’ın statüsünü konuşmadık. Ateşkes ve insani koridorların çalışması konusunun ele alındı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin video konferans yoluyla kesintisiz sürdüğünü, özel alt çalışma grupları kurulduğunu söyledi.

İşte dakika dakika 13 Mart'ta yaşananlar..

21.30 Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4’üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı. (İHA)

21.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti

19.00 Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısında 35 kişinin öldüğü, 134 kişinin yaralandığı bildirildi.

17.23 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya yeniden saldırmak için hazırlık yaptığını ve bunun için Ermenistan'daki Gümrü Üssü ile dünyanın çeşitli noktalarından askerlerinin bir kısmını çektiğini bildirdi.

16.00 ABD’nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

14.15 Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı ve müzakereleri yürüten Mikhaylo Podolyak, Rusya’yla barış müzakerelerinde çerçeveyi ve yeri belirlemek için İsrail ve Türkiye’yla arabulucu olarak çalıştıklarını söyledi.

Ukrayna televizyonuna konuşan Podolyak “Çözüldüğünde bir toplantı olacak. Bunun çok zaman alacağını düşünmüyorum” dedi.

13.06 Yaklaşık 50 Ukraynalıyı taşıyan bir otobüs, İtalya'da yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaza, Cesena ve Rimini şehirleri arasında meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için olay yerine gitti.

11.39 Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait bir Su-24 uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

11.34 Lviv Valisi, Rus güçlerinin batıdaki askeri tesise saldırı düzenlediğini açıkladı. Vali, Rusya’nın askeri tesise 30 roket fırlattığını söyledi. Hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

11.10 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart arasındaki kayıplarıyla ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 374 tank, 74 uçak, 86 helikopter, 1226 zırhlı araç, 140 top, 62 roketatar sistemi, 34 hava savunma sistemi ve 600 araç imha edildi.

10.03 Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Lviv Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ölü veya yaralılara ilişkin bilgilerin kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

08.00 Ukrayna'nın Lviv şehrinde sabah saatlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

07.30 Rusya, Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde yer alan Svyatogorsk kasabasında vatandaşların sığındığı bir kiliseyi bombalayarak, bölgede yer alan Gostomel kentine de hava saldırısı düzenledi.

Rus medyasına yer alan haberlerde, Rus uçaklarının Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduğu iddia edilirken, Ukrayna medyası ise Gostomel’deki Rus saldırılarında sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını ifade etti. Rusya tarafından Gostomel’e düzenlenen saldırıların ardından ise henüz 2 taraftan da resmi bir açıklama gelmedi.

07.00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya’nın saldırganlığı ve barış müzakerelerinin perspektiflerini görüştüğünü açıkladı.