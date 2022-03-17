CANLI BLOG | Biden, Putin'e 'savaş suçlusu' dedi; Ukrayna, Mariupol'ün düşmediğini duyurdu

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez 'savaş suçlusu' dedi. Kremlin, Biden'a açıklamasıyla ilgili olarak sert tepki gösterdi.

CNN'den Anderson Cooper'a konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Batı'dan silah ve yaptırımlar istiyoruz. Gerisini biz halledeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Mariupol'u kuşatmasıyla 2. Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad Kuşatması'nı kıyasladı.

Fransa, Rusya'nın sadece 'müzakere yapıyormuş gibi' davrandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin artarak devam edeceğini belirtti, Ukrayna'ya uçaksavar desteği vereceklerini ve bu yolla Ukrayna'nın hava sahasının korunacağını ifade etti.

Moskova'dan yapılan açıklamalarda, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Kiev'in 'tarafsızlığının' ciddi anlamda masaya yatırıldığına dair mesajlar verildi.

İşte dakika dakika 17 Mart'ta yaşananlar...

22.00 Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski, başkent Kiev bölgesinde Rus ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

21.44 Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

20.27 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus bombardımanında yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Zelenski ve Ukrayna halkı Nobel Barış Ödülüne aday olarak gösterildi.

21.00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin zor bir süreç olduğunu belirterek "Bizim için temel konular dokunulmazdır." dedi.

15.07 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya’nın işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’yı terk edenlerin sayısının 3 milyonu geçtiğini tahmin ediyor.

BM’nin aktardığına göre Ukraynalı mültecilerin çoğu tren ya da otobüsle Polonya’ya geçti.

14.11 Kremlin, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini durdurması' emrini reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'nın Ukrayna işgalini 'hemen durdurması gerektiğine' karar vermişti. Kiev, kararı bir 'zafer olarak nitelendirdi. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı bağlayıcı olsa da Birleşmiş Milletler'in en yetkili mahkemesinin kararı uygulatmak için elinde bir araç bulunmuyor.

13.25 Alman milletvekilleri karşısında uzun yıllar boyunca iki kutuplu dünyayı ve bölünmüş Almanya'yı ayıran Berlin Duvarı'na gönderme yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ''özgür ve özgür olmayan Avrupa arasındaki duvarı yıkın'' dedi.

Almanya Parlamentosu'nun alt meclisi Bundestag'a video bağlantı ile bağlanıp konuşma yapan Zelenski, Avrupa'nın ortasında özgür olan ve özgür olmayan Avrupa ülkelerini ayıran bir duvar olduğunu belirtti. Zelenski, Almanya'nın Rusya ile ticari bağları ve Kuzey Akım 2 gibi projelerle bu duvarın inşa edilmesinde ve Ukrayna'nın izole olmasında rol oynadığını belirtti.

12.47 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından Kiev’de düşürülen Bayraktar TB2 dronunun fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın tweetinde “Kiev bölgesinde düşürülen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar donlarından biri” ifadesi yer aldı.

12.09 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 14 bin askerini, 86 uçağını, 108 helikopterini ve 444 tankını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank, 1435 zırhlı araç, 201 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 864 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 11 İHA da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

11.29 Moskova, Rusya devlet internet sitelerinin daha önce eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldığını ve bununla mücadele için teknik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

11.18 Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve mevcut Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ABD'nin Batı'da 'Rusofobi'ye sebep olmaya çalıştığını belirtti. Medvedev, Rusya'nın düşmanlarına 'hadlerini bildirmesinin gerekebileceğini' ifade etti.

11.11 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mariupol'da camiye sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla temaslarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, "Ukrayna'da, insani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz. Ukrayna'da kalan TSK'ya ait iki nakliye uçağıyla ilgili hem Rusya hem Ukrayna ile konuşuyoruz. İki ülke de konuya ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde oradan olumlu bir sonuç bekliyoruz Dengeli şekilde, yapılması gerekenler neyse elimizden geldiğince yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Montrö, bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok" dedi.

10.45 Bölge valisi, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus güçlerinin çarşamba günü 53 vatandaşı öldürdüğünü duyurdu.

09.21 Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı vurdu. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda binanın 16. katında yangın çıktı.

07.43 Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından daha önce kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği bildirildi.

07.36 Çin'in Ukrayna Büyükelçisi, ülkenin 'birliğini' överken Pekin'in asla Ukrayna'ya saldırmayacağını söyledi.

07.02 Mariupol Şehir Konseyi, Rusya'nın kuşattığı şehirde bulunan ve yüzlerce ailenin sığındığı Mariupol Drama Tiyatrosu'nun vurduğunu açıkladı. Maxar'ın pazartesi günü paylaştığı uydu görüntülerinde tiyatronun iki tarafına da büyük harflerle Kiril alfabesiyle 'deti', yani 'çocuk' yazıldığı görülüyordu.

04.34 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Mariupol'u kuşatmasıyla 2. Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad Kuşatması'nı kıyasladı. Zelenski, Rusya ordusunun Suriye'de veya Çeçenistan'da yaşadığından daha gazla kayıp yaşadığını ifade etti.

Ukrayna lideri, Melitopol kentinin ise henüz düşmediğini vurguladı. Zelenski konuşmasında ayrıca Rusya'ya 'terörist devlet' dedi.

01.43 CNN'den Anderson Cooper'a konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Batı'dan silah ve yaptırımlar istiyoruz. Gerisini biz halledeceğiz" dedi.

00.20 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yaptığı açıklamada dünya çapında ABD’nin bombalarıyla yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyleyerek, “ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz.” ifadelerini kullandı.