Altı parti ortak mutabakat metnini açıkladı, muhalefetin yol haritası ne olacak?

Altı muhalefet partisinin lideri bugün “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışmasını kamuoyuna sunmak üzere bir araya geldi. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları Bilkent Otel’de bir araya gelip halkın önünde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnine imza attı.

6 muhalefet partisi 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasını açıkladı.

Muhalefetin yol haritası ne olacak?



Liderler hangi mesajları veriyor?

Mehmet Y. Yılmaz, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu ile Osman Sert yorumladı.