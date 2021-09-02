ABD’nin kaotik çıkışı; Türkiye’yi bekleyen tektonik değişimler

ABD, 31 Ağustos itibariyle Afganistan tamamen çekildi. Türkiye, ABD’nin çekilmesi sırasında yaşanan bombalı saldırılar sonrası Kabil Havalimanı işletmesine ilişkin ısrarından geri adım attı. Afganistan’da Katar’ın Havalimanı’na yönelik teknik desteği başladı.

T24 dış politika yazarı Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M. Kaan Kurtuluş ‘Dış politika ile İçli Dışlı’da ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve Biden'ın mesajlarını, Türkiye'nin değişen Kabil Havalimanı kararı ile Körfez ülkeleri ile başlayan yakınlaşmayı ve Afganistan'daki belirsizliğin yaratacağı olası sonuçları ve Almanya'da bitmek üzere olan Merkel dönemini değerlendirdi.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeleri ve yaşanan belirsizlik havasını değerlendiren T24 dış politika yazarı Barçın Yinanç, bu belirsizlikte Türkiye’nin oynayacağı rolün çok önemli olduğunu söyledi. Ağustos’un son haftasına kadar Türkiye’nin Kabil Havalima’nı konusundaki ısrarının devam ettiğini ve yaşanan saldırıların ardından daha temkinli bir tutum sergilendiğini ifade eden Yinanç, “Bu aşamadan sonra Türk askerinin havalimanında bir görev almasının pek mümkün olmayacağını düşünüyorum. Sivil bir misyon için çeşitli rivayetler var. Özel güvenlik şirketi yapabilir deniyor ama benim gördüğüm Katar’ın bu aşamada ön plana çıktığı Türkiye’nin bundan sonra Tabanın da nasıl bir yönetim ortaya çıkacağına ve ülkeyi nasıl yöneteceğine bakacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin havalimanı konusunda frene bastığını ve bundan sonra Taliban’ın Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlarının arttığını ifade eden Yinanç, iktidarın ‘bekle-gör’ politikası izlediğini belirtti.

Afganistan’da yaşanan değişimin ve ABD’nin ülkeden çıkış sürecinde yaşananlara dikkat çekilen programda, bunun bölge ülkelerinde nasıl bir etki bırakacağı konuşuldu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın iktidara gelirken önceki başkan Trump’ın tersine öngörülebilir olacağını vaat ettiğini hatırlatan Yinanç, Biden’ın Afganistan kararı ve sonrasında yaptığı açıklamaların Körfez ülkeleri arasında yeni bir süreç başlatacağını söyledi. ABD’nin Afganistan’da müttefiklerini ortada bıraktığını ve hatta Afganistan’daki ABD vatandaşlarını da açıkta bıraktığını ifade eden Yinanç, “Artık Avrupa’dan Orta Doğu’ya bütün bölge ülkeleri ABD’ye güvenemeyeceklerinden yola çıkarak yeniden bir pozisyon almaya doğru gideceklerdir. Bu çerçevede de Körfez ülkelerinde de bir hareketlilik görmek mümkün” dedi.

Yinanç, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında yaşanan yakınlaşmanın da biraz bununla ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile yeniden ilişki kurmasının olumlu olduğunu bu yakınlaşmaya “6 ay önce düşmanken niye şimdi ilişkilerimizi düzeltiyoruz” şeklinde bakmamak gerektiğini ifade ederek “Bakmamız gereken ilişkiler düzeliyorsa bunun şartları nedir, Türkiye halkının şartları önceleniyor mu? Buna bakmamız gerekiyor” diye konuştu.