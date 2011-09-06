Cankurtaran'da tren kazası: 5 yaralı

T24 - Zeytinburnu Cankurtaran İstasyonu'nda bir lokomotif ile banliyö treni çarpıştı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.



Halkalı-Sirkeci seferini yapan banliyö treni aynı hat üzerinde ters yönden gelen bir lokomotif ile çarpıştı. Yolcularını indirdikten sonra hareket etmek için geçiş ışığını bekleyen banliyö treni yanlış raya giren lokomotif ile karşı karşıya geldi.



İstasyon bölgesinde olduğu için düşük hızla hareket eden lokomotifin trene çarpması sonucu trende bulunan yolculardan 5'i yaralandı. Yaralıların bazılarına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 2 yaralı da çevre hastanelere kaldırıldı.



Olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle Halkalı-Sirkeci istikametindeki tren seferlerine ara verildi.







