-ÇANKIRI'YA TERMİK SANTRAL ÇANKIRI (A.A) - 01.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çankırı'nın Orta ilçesinde Yıldızlar SSS Holding tarafından yaptırılan ve madencilerle birlikte 3 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen 3S Termik Santrali'nin temelini attı. Temel atma töreninin yapılacağı Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesine gelen Yıldız, Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan törende yaptığı konuşmada, Yıldızlar SSS Holding'in güçlü bir firma olduğunu ve santrali 3 yıl içerisinde bitirebileceğini söyledi. Termik santralin bulunduğu yerde toprağın altında da üstünde de bereket olduğunu, hükümetin büyüme hedeflerini ortaya koyduğunu ve Çankırı'nın, 4. teşvik bölgesinde yer almasının bu yatırımı ortaya çıkardığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti: ''Global krizin dünyada devam ettiği, bazı ülkelerin iflas ettiği bir dönemde bu yatırımlar oluyor. Türkiye ise büyümeye devam ediyor. İlerde pazar problemi yok. Burada üretilecek elektrik, tüm Türkiye'de tüketilecek. Çankırı, işsizliğin hemen hemen yaşanmadığı illerden biri... Bu, son derece önemli bir başarı. Bu açıdan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de elektriğin yenilenebilir enerjiden üretilmesi gerek. Biz, öncelikle yerli kaynaklara önem veriyoruz. Biz, özel sektör eliyle büyümeyi sağlayacağız. Özel sektörün de elde ettiği bu tasarrufları yine bu sektöre yatırması için çalışacağız.'' -REFERANDUM- Bakan Yıldız, 12 Eylülde yapılacak referanduma değinirken de, bunun bir siyasi oylama olmadığını vurguladı. Geleceğe, daha güzel bir Türkiye bırakmak için halk oylamasına gidildiğine dikkati çeken Yıldız, ''Bu oylamada tek tek tüm Ortalı vatandaşlarımızın oyunun önemi olacak'' dedi. -ÇANKIRI'YA 3 YATIRIM DAHA- Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yıldız da konuşmasında, Çankırı'ya önümüzdeki yıllarda üç yeni yatırım daha yapacaklarını söyledi. Vali Şemsettin Uzun ise Çankırı'nın 4. teşvik bölgesinde yer almasıyla birlikte yatırımların arttığını belirterek, ''Bugün temeli atılacak olan 600 milyon dolarlık bu proje, binlerce kişinin istida umududur'' dedi. 3 yılda tamamlanması planlanan santralde, madencilerle birlikte 3 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Törene, AK Parti Çankırı Milletvekilleri Nurettin Akman ile Suat Kınıklıoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti İl Başkanı İdris Şahin, Çankırı Ticaret Odası Başkanı Hayrettin Çelikten, Çankırı Borsası Başkanı Hüsnü Ünal ve vatandaşlar katıldı.