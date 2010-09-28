-ÇANKIRI'DA YANGIN: 20 EV HASAR GÖRDÜ ÇANKIRI (A.A) - 28.09.2010 - Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Dağovacık köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 civarında ev hasar gördü. Alınan bilgiye göre, ağaç işleri yapılan bir atölyedeki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, daha sonra atölye bitişiğindeki evlere sıçradı. Kastamonu, Çorum ve Karabük'ten gelen itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangında, yaklaşık 20 evde maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Yapraklı Kaymakamı Mehmet Özcan, yangının büyük oranda kontrol altında alındığını söyledi.