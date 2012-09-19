Çankırı ve Karabük'te kaza: 15 ölü

Çankırı'da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüsün bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada10 kişi öldü. Karabük'te de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ilgaz ilçesi sanayi mevkisinde meydana geldi. Tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, kazayla ilgili yaptığı açıklamada 9 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Karabük'teki kazada 52 kişi yaralandı

Ağrı'dan İstanbul'a giden 06 AGR 79 plakalı yolcu otobüsü, Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Musa Efendi köprüsü üzerinde orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yolcu otobüsünün, Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisinde bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 52 kişi, Bolu ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı.