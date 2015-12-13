T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çankırı'da entegre et tesisinde yangın

Yangına müdahale için Ankara, Karabük ve Bolu'dan takviye getirildi

13 Aralık 2015 15:51

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde et entegre tesisinde yangın çıktı. Yangına Çankırı, Ankara, Karabük ve Bolu’dan itfaiye ekipleri söndürme uçağıyla müdahale ediyor.

Hürriyet’in haberine göre tesiste sabaha karşı beyaz et ve sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Çankırı, Ankara, Karabük ve Bolu'dan itfaiye ekipleri ve yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vardiyalı çalışılan tesiste dumandan etkilenen 9 kişi, Çerkeş Devlet Hastanesinde ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, basın mensuplarının tesisin bulunduğu alana girişine, güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor.

 

ETİKETLER

çankırıyangınet entegreyardımtakviye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24