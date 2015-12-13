Çankırı'da entegre et tesisinde yangın

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde et entegre tesisinde yangın çıktı. Yangına Çankırı, Ankara, Karabük ve Bolu’dan itfaiye ekipleri söndürme uçağıyla müdahale ediyor.

Hürriyet’in haberine göre tesiste sabaha karşı beyaz et ve sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Çankırı, Ankara, Karabük ve Bolu'dan itfaiye ekipleri ve yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vardiyalı çalışılan tesiste dumandan etkilenen 9 kişi, Çerkeş Devlet Hastanesinde ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, basın mensuplarının tesisin bulunduğu alana girişine, güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor.