Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve vefat sayılarımız artıyor; bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacak

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısının en çok arttığı iller arasında olan Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, "Bundan sonraki süreçte ek tedbirler olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, Koronavirüs vaka sayısında en çok artış olan 5 il arasındaki Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, salgın sürecinde istenilen noktaya gelinemediğini söyledi. Vali Ayaz, vatandaştan evde kalmalarını isteyerek, "Vatandaşlarımızdan öncellikle isteğimiz önümüzdeki 15 gün her türlü gereksiz hareketten kaçınmaları. Yani evde kalmalarını, sosyal hayatlarına ara vermelerini, kesinlikle misafir kabul etmemelerini, gereksiz yere hiçbir şekilde dışarı çıkmamalarını, çıksalar da en kısa sürede evlerine dönmelerini ve özellikle hem dışarıda hem de kalabalık mekanlarda başkalarıyla muhatap olurken her zaman maske, mesafe kurallarına uymalarını, hijyene dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Kamu kurum ve kuruluşlarına 'HES Kodu' olmayan vatandaşlarımız giriş yapamayacak"

Artan vaka sayıları karşısında ilave tedbirler alacaklarını bildiren Ayaz, şunları söyledi:

"Bugünden sonra hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına 'HES Kodu' olmayan vatandaşlarımız giriş yapamayacaklar. 'HES Kodu' uygulamasında bir katılaşma, daha doğrusu kamusal alanlara girişte katılaşmaya gidiyoruz. Denetimlerimiz, sürekli olarak bizler, ekiplerimiz sahadaydık, buna devam edeceğiz. Düğünlerle ilgili olarak 81 il genelinde bir yasak geldi. Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirme yaptık, yeni değerlendirmelerimiz mutlaka olacak."