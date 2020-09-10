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Koronavirüs

Çankırı Valisi Ayaz: Karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek

10 Eylül 2020 07:33

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden Koronavirüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.

Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden Koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

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