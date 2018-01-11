Çankırı Valisi Aktaş: Talihsiz bir olaydır, bakanlıktan müfettiş görevlendirildi

Ramazan SARICA/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, olimpiyat üçüncüsü, dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Seyfullah Karadeniz\'in Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü\'nde yerleri paspaslamasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Aktaş, \"Talihsiz bir olaydır. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'mızdan müfettiş görevlendirildi, incelemeyi yapacak\" dedi.

Uluslararası alanda önemli başarılar elde eden işitme engelli milli güreşçi Seyfullah Karadeniz\'in taşeron işçi olarak çalıştığı Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü\'nde, yerleri paspasladığı görüntüler, kamuoyunun tepkisini çekti. Medyada yer alan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Çankırı Valisi Aktaş da tepki çeken olayın ardından milli güreşçi Karadeniz\'i makamında ağırladı. Olayın kendilerini üzdüğünü söyleyen Aktaş, \"Maalesef dün bizi üzen, yönetici ve hem de Türk halkının evladı olarak moralimizi de bozan bir haber almış olduk. Kendi ilimde, yöneticisi olduğum ilde bir Avrupa şampiyonunun, dünya şampiyonasında dereceye girmiş kardeşimizin üzüldüğüne biz de tanık olduk. Bu şekilde biz de basın yoluyla bunu öğrenmiş olduk.\" dedi.

\"BAŞKA YERDE GÖREV ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ\"

Vali Aktaş, kendisine daha önce bildirilmediğini ifade ettiği olayla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nca soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini anlatırken şunları söyledi:

\"Milli sporcumuzun olumsuz şartlarda çalıştığıyla ilgili birtakım bilgiler aldım. Bu, görsel olarak da medyaya yansıdı. İlimizin bu şekilde anılması tabii bizi üzmüştür. Bu tür konunun daha önceden bana intikal etmemesi, benim açımdan üzücü bir olaydır. Önceden bilgimiz olsa, daha farklı bir yaklaşım içinde olunabilirdi. Bu konu, medyaya ve bize yansıdıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı\'mızdan bir müfettiş görevlendirildi. Kendisi ilimize gelmek üzeredir. Geldikten sonra bu konuyla ilgili incelemeyi yapacak. Eğer bir ihmal varsa kusur varsa bununla ilgili gereken yapılır. Biz de acilen önlem olarak bu kardeşimizi bulunduğu yerden alıp, başka bir yerde görev almasını bugün sağlayacağız.\"

\"UMARIM, ÇANKIRI’MIZLA İLGİLİ OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAZ\"

Olayın Çankırı ile ilgili olmadığını savunan Vali Aktaş, \"Umarım bu konu, Çankırı’mızla ilgili olumsuz bir algı oluşturmaz; çünkü bunun Çankırı ile bir ilgisi yok. Talihsiz bir olaydır. Güreşçimizin ağabeyi de eski şampiyonlardan. Şu anda güreş antrenörlüğü yapıyor\" diye konuştu.

AĞABEY KARADENİZ: MÜFETTİŞLERE DÜŞÜNCELERİMİZİ AKTARACAĞIZ

Milli güreşçi Seyfullah Karadeniz’in ağabeyi güreş antrenörü Seyfettin Karadeniz de tepki çeken olayla ilgili Çankırı Valisi Aktaş ile görüştüklerini söyledi. Ağabey Karadeniz, \"Valimize biz durumu arz ettik. İnşallah müfettişler gelecek; bizler, düşüncelerimizin ne olduğunu kendilerine aktaracağız. Takdir, büyüklerimizindir. 25 sene güreş sporuyla uğraştım. Bu olaylardan inşallah sonuç olumlu çıkar.\" dedi.



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