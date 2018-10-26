Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nden kan bağışı desteği

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile teşkilat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü\'nde, sabah saatlerinde başlayan kan bağışı programına; İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Yazıcı ve emniyet teşkilatı katıldı. Emniyet Müdürü Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Cumhuriyetimizin 95\'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız şu günlerde polis teşkilatımız, her zaman canıyla ve kanıyla milletinin emrindedir. Kan, vücudumuzda başka insanlarla paylaşabileceğimiz en kıymetli, en değerli hazinedir. Bu hazineyi paylaşmaktan çekinmeyelim\" dedi.

İl Emniyet Müdürü Aksoy ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yazıcı\'nın kan bağışında bulunmasının ardından emniyet teşkilatı da kan bağışı yaptı.



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