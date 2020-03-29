Çankırı'dan sonra Gümüşhane ve Sivas'ta da bazı köyler Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çankırı, Kütahya, Yozgat ve Rize'nin ardından; Gümüşhane ve Sivas'ta 5 köyün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındığı duyuruldu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri Türkiye genelinde uygulanmaya devam ediyor. Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliği'nden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Sivas'ta 5 köy karantinada

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, karantinaya alınan köylere, giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.