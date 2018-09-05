Çankırı Beşiktaşlılar Derneği'nden Fikret Orman'a destek

Ramazan SARICI/Çankırı, (DHA)



ÇANKIRI Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, 16 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkan Fikret Orman’a açık desteklerini sundu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Genel Kongresi öncesinde Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, yazılı bir basın açıklaması yapılarak başkan Fikret Orman’a kongrede destek olunacağı açıklandı.

Dernek Başkanı Oğuzhan Akbaba\'nın açıklaması şöyle:

\"Günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılar tüm kulüpleri olduğu gibi Beşiktaş’ımızı da etkilemiştir. Yaşanan bu sıkıntılı dönemlerde sayın Fikret Orman’ın yanında kenetlenmek, destek olmak bizlere ve camiamıza yakışan bir tavır olacaktır. Bu vesile ile 16 Eylül\'de yapılacak olan genel kurulda başkanımız Fikret Orman’ın çıkmış olduğu bu yolda ona yol arkadaşı olmak ve onu desteklemek için dernek üyelerimiz ve kongre üyelerimiz ile birlikte karar almış bulunmaktayız.”

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