"Çankaya'da temizlik işçisiydi, cemaatin Genelkurmay imamı oldu"

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişimi sonrası tutuklanan yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın savcılık ifadesinde, "Abi" dediği Muhammet Uslu'nun Genelkurmay imamlarından biri olduğunu yazdı.

Kod adı, ‘Murat’ olan Muhammet Uslu’nun 7 Temmuz ile 15 Ağustos 2000 tarihleri arasında Çankaya’da özel sektörde temizlikçi olarak çalıştığını söyleyen Selvi, ilerleyen yıllarda Uslu'ya GATA Sağlık Vakfı’nda işbaşı yaptırıldığını, adını iptal edilen 2012 KPSS'sinde de geçtiğini ifade etti.

Selvi'nin Hürriyet'te "Genelkurmay imamı Başbakanlık Özel Kalem'den çıktı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Bugün size Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın savcılık ifadesinde, "Abi" dediği Muhammet Uslu'yu anlatacağım.

Kod adı, ‘Murat’ olan Muhammet Uslu, Başbakanlık Özel Kalem’de çıkan Genelkurmay imamlarından biri. Muhammet Uslu’nun savcılık ifadesini Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın imzasıyla okuduk.

“Bana bağlı asker Cemaatçileri listede yazdım. Bunlar ‘Ahmet’ kod adlı Yarbay Levent Türkkan, ‘Ramazan’ kod adlı Binbaşı Mehmet Akkurt, ‘Adem’ kod adlı soyadını bilmediğim Binbaşı Fatih, ‘Yusuf’ kod adlı gerçek adını bilmediğim yüzbaşı, gerçek ismini bilmediğim ‘Rauf’ kod adlı Genelkurmay’da çalışan astsubaydır.”

Darbe gecesi Genelkurmay Başkanı Akar’ı derdest eden yaveri, savcılıkta verdiği ifadesinde eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile Hulusi Akar’ı makamına koydukları bir cihazla dinlediklerini itiraf etmişti. Muhammet Uslu’nun ifadesinde de kesişen noktalar var.

"Ses kayıt cihazlarını bana getiriyordu"

“Genelkurmay Başkanı’nın emir subayı Levent Türkkan ‘Ahmet’ kod adını; Genelkurmay’da çalışan Gökhan Eski ise ‘Salih’ kod adını kullanıyordu. Bu 2 şahıs Genelkurmay Başkanı’nın odasına benim kendilerine verdiğim ‘radyo’ diye tabir ettiğimiz ses kayıt cihazlarını yerleştirip cihazlar dolduktan sonra bana getiriyordu. Ben de onlara boş cihazları veriyordum. Bu şekilde uzun süre Genelkurmay Başkanı’nı Cemaat adına dinledik.”

15 Temmuz darbesinin görüşüldüğü yerlerden biri de Muhammet Uslu’un evi olmuş.

“15 Temmuz tarihinden bir gün önce yani perşembe günü benim haberim olmadan Selahattin abi benim evime gelip salonda birileriyle görüşme yapmış. Ben eve geldikten sonra eşim bana anlattı, hatta bana kızdı. Onun anlattığına göre Selahattin abi önce tek başına gelmiş. Eşimden, ‘Salonu kullanabilir miyim? Bir görüşme yapmam gerekiyor’ diye izin almış. Yengem de eşimin yanına geldikten sonra mutfağa geçip kapıyı kapatmışlar.”

Burada bir nokta koyup, Muhammet Uslu’nun temizlik işçisinden Genelkurmay imamlığına giden süreci aktarmak istiyorum.

7 Temmuz ile 15 Ağustos 2000 tarihleri arasında Çankaya’da özel sektörde temizlikçi olarak çalışıyor Muhammet Uslu. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü’nü bitiriyor. Cemaat evlerinde kalmaya da o sırada başlıyor. Ankara’da dayın olacağına sırtını dayayabileceğin FETÖ’n olsun. Muhammet Uslu, okulu biter bitmez GATA Sağlık Vakfı’nda işbaşı yaptırılıyor. Bu sırada askerlik zamanı gelip çatıyor. Ne tesadüf! Askerliğini de çalıştığı yer olan GATA Destek Komutanlığı’nda yapıyor.

"Sınavda rakipleri eleniyor ve yine önü açılıyor"

Askerlik bitince bu kez tayini Kars’a çıkıyor. 2-3 yıllık öğretmen olarak çalışıp, kısa sürede müdür vekili olarak Ankara’ya atanıyor. Muhammet Uslu’nun Paralel Yapı’daki konumu yükseldikçe bürokrasideki yükselişi de sürüyor. Kara Kuvvetleri’nde bir grubun imamlığına yükseliyor. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne geçiyor. 1 yıl çalışıyor. 2012 yılında KPSS’ye giriyor. Hani şu Fetullahçı çetenin soruları çaldığı şaibeli KPSS sınavı.

Konumu değişince evini de değiştiriyor. Ama sadece evi değil, abisi de değişiyor. “Y. abi beni Selahattin abiye devredince eskiden gelen askerler de değişti.”

Muhammet Uslu bu arada bakanlığın açtığı Milli Eğitim uzman yardımcılığı sınavına başvuruyor.

Aynı bölüme 14 kişi daha başvuruda bulunuyor. Sınav günü gelince ne tesadüf, daha önce evraklarını teslim edip sınava girmeye hak kazanan 11 kişi başvurularını geri çekiyor. Geriye 3 kişi kalıyor. Biri Muhammet Uslu, diğeri eşi Yasemin Uslu üçüncü şahıs ise Hatice Ünal. Mülakat günü gelip çatıyor ama Hatice Ünal isimli öğretmen sınava gelmiyor. Muhammet Uslu buna ne yapsın! Tabii o da sınavda eşini eleyip, uzman yardımcısı oluyor. Rakipleri elenip, her defasında önü açılıyor Muhammet Uslu’nun...

Kod adı, ‘Murat’ olan Muhammet Uslu’nun FETÖ içindeki unvanı da yükselmiştir. O artık Genelkurmay imamıdır. Siz onu ‘FETÖ’nün Genelkurmay İmamı Başbakanlık Özel Kalem’de çıktı’ haberlerinden okudunuz...