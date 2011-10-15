Çankaya'da şampiyonu arıyor

T24- Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için, Cumhurbaşkanlığı geçen sezonun şampiyon takımının kaptanı ve iki yöneticisini davet etmek istedi. Bakanlık, topu Federasyona attı.







Hürriyet'in halberine göre, futbolda şike iddialarıyla yaşanan krizle birlikte ortaya çıkan belirsizlik, bu kez devletin zirvesini de etkiledi. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için geride kalan lig sezonunun şampiyon takımının kaptanı ve iki yöneticisini davet etmek istedi. Cumhurbaşkanlığı, resmi protokol yollarını izleyerek Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Köşk’e isim bildirmesini talep etti.





Ancak Bakanlık, bu konuda tartışmalara ve polemiklere girmek istemeyerek muhatabın Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu söyledi. Geçen sezon ligi Fenerbahçe şampiyon olarak tamamlamıştı. Ancak ortaya çıkan şike iddiaları nedeniyle büyük tartışma yaşanmış, Trabzonspor şampiyonluğun kendisine ait olduğunu iddia etmişti. Olay bununla da kalmamıştı. Fenerbahçe’nin büyük tepkisine rağmen Şampiyonlar Ligi gruplarına, eleme turunda şansını kaybeden Trabzonspor katılma hakkı elde etmişti.





Karar federasyonun





Fenerbahçe aynı zamanda Türkiye lig şampiyonu olarak yine Türkiye Kupası sahibi takım ile Süper Kupa maçını da oynayamamıştı. Son aylarda yaşanan bu belirsizlik ve kargaşa da Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü doğrudan belirli isme davetiye göndermek yerine konuyu yetkili kurum ve birimlerle incelemeye sevk etti. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonun özerk yapısını işaret edip şampiyon kulübün Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu olacağı konusunda kararı federasyona bıraktı.





Şimdi federasyonun kararının ne olacağı merakla bekleniyor. Karar ne yönde çıkarsa çıksın, büyük bir tartışma yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bazı kaynaklar, iki kulüpten de herhangi bir isim çağrılmayarak sorunun aşılabileceğini belirtiyorlar.





TFF kararını sezon sonunda verecek





TFF’nin kararıyla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılamadı. Ancak TFF, soruşturmada adı geçen kulüplere verilecek cezalara ilişkin olarak henüz bir karar almadı. Federasyon bu konudaki kararını sezon sonuna bıraktı.