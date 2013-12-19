Çankaya'da erkler toplantısı

Türkiye rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla çalkalanırken, devletin zirvesi Çankaya’da bir araya geldi. Yemeğin ardından haftalık olağan görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümeti sarsan yolsuzluk iddialarını da görüşmesi bekleniyor. Soruşturmada adı geçen dört bakanın istifalarını verdikleri ve Başbakan Erdoğan’ın vakit kaybetmeden söz konusu dört bakanı da kapsayacak bir kabine değişikliğine gidebileceği Ankara kulislerinden sızan bilgiler arasında.

Devletin zirvesi bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni yıl nedeniyle devletin zirvesini Çankaya Köşkü’ndeki yemekte ağırladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine Çankaya Köşkü’ndeki yeni yıl yemeğine TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay 1. Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Sadullah Ergin, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Serdar Özgüldür, Askeri Yargıtay Başkanı’na vekaleten Hakim Albay Mehmet Ali Uzun ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Abdullah Arslan katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ve devletin zirvesindeki isimlerin katıldığı yemekten sonra Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan, haftalık olağan görüşmesine geçti.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan, Resmi Konuta geçti. Yetkililer, görüşmede rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun gündeme gelip gelmediği hakkında bilgi vermedi.