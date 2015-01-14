Çankaya Sofrası Cumhurbaşkanlığı Sofrası oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin ilk yıllarında Çankaya Köşkü’nde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkenin geleceği, sorunları ve çözüm yollarının tartışıldığı Çankaya Sofrası’nın hem ismini hem de mekanını değiştirdi.

Erdoğan bugün Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine yapılan Cumhurbaşkanı Sarayı’nda Cumhurbaşkanlığı Sofrası adında bir yemek verdi. Erdoğan, saat 13.00’de başlayan yemekte akademisyenleri ağırladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ile ilgili çok önemli kararların alındığı Çankaya Sofrası geleneğini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de devam ettirmişti. Gül, Çankaya Sofrası ismiyle Kasım 2007’de başladığı yemekli toplantılara görevde bulunduğu süre boyunca devam etti ve 7 yılda 84 konuk ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Sofrası’na şu akademisyenler katıldı:

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi İstanbul Ticaret Üniversitesi, Prof. Dr. Osman Can Marmara Üniversitesi, Prof. Dr. Atilla Yayla İstanbul Ticaret Üniversitesi, Prof. Rr. Ahmet Çiğdem Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Keyman Sabancı Üniversitesi, Prof. Dr. Burhanettin Duran Şehir Üniversitesi, Prof. Dr. Gülnur Aybet Bahçeşehir Üniversitesi, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin Yeditepe Üniversitesi, Prof. Dr. Kemal Sayar (psikolog/yazar) Prof. Dr. Erol Göka (psikolog/yazar), Dr. İbrahim Dalmış (Pollmark araştırma şirketi) Doç. Dr. Fahrettin Altun Şehir Üniversitesi, Prof. Dr. Edibe Sözen Gazikent Kalyoncu Üniversitesi, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Alev Erkilet Sakarya Üniversitesi, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekereteri Fahri Kasırga, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Danışman Savaş Barkçin.

cankaya.gov.tr de değişti

Abdullah Gül dönemine kadar Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi olarak kullanılan cankaya.gov.tr de değişti. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi olarak tccb.gov.tr kullanılmaya başlandı.