Çankaya Köşkü’ne 'think tank' ziyareti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD’de faaliyet gösteren üç önemli düşünce kuruluşunun temsilcilerini, kabul ederek görüştü.
Gül,
dün Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı
Rızanur Meral ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meral’e, TUSKON’un
misafiri olarak Türkiye’de bulunan ABD’li düşünce kuruluşları Center
For Strategic and International Studies, The Woodrow Wilson Center,
Center For American Progress’in temsilcileri de eşlik etti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, üç düşünce kuruluşunun
temsilcileri, Gül’e; Türkiye-AB lişkileri, enerjide Rusya’ya bağımlılık
ve Filistin-İsrail sorunu konularında sorular yöneltti.
Meral’in aktardığına göre, Gül, ABD’li uzmanlara, müzakere süreci konusunda AB siteminde bulundu.
‘Kriterleri yerine getirdik’
Türkiye’nin kriterleri yerine getirdiğini ifade eden Gül, “AB’yi bazı
konularda anlamakta zorlanıyoruz. Enerjiden sürekli bahsediyorlar.
Ancak, enerji faslını açmıyorlar. Bizim müzakerelerle ilgili
hazırlıklarımız kesintisiz olarak sürüyor. Önümüzdeki dönemde, bu
konular, müzakere açıldıktan hemen sonra kapanabilir hale gelecek” diye
konuştu.
Gül, Türkiye’nin enerjide Rusya’ya bağımlılığı konusundaki soru üzerine
ise, “Bağımlılığı azaltma yönünde çalışmalarımız var. Türkmen gazı ve
Arap gazı (Mısır doğalgazı) konularında çalışmalar sürüyor. NABUCCO
projesi çok önemli. Bu boru hattı ile Türkiye üzerinden, AB ülkelerine
doğalgaz taşınabilecek” dedi.
Gül, İsrail-Filistin sorunu konusunda ise şu değerlendirmelerde
bulundu: “Türkiye’nin bölgesindeki uzlaştırıcı çabaları devam ediyor.
Türkiye’nin uzlaşma sağlamaya yönelik politikası bölge ülkeleri
arasında kabul gördü. Türk medyası, Gazze saldırılarını, orada yaşanan
insani trajediyi ayrıntılı bir biçimde işledi ve yansıttı. Gazze
konusunda kamuoyu hassasiyeti çok fazla. ABD’nin Türk halkının
hassasiyetlerini iyi anlaması lazım.”