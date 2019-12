Çankaya Köşkü’ne 'think tank' ziyareti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD’de faaliyet gösteren üç önemli düşünce kuruluşunun temsilcilerini, kabul ederek görüştü.



Gül, dün Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meral’e, TUSKON’un misafiri olarak Türkiye’de bulunan ABD’li düşünce kuruluşları Center For Strategic and International Studies, The Woodrow Wilson Center, Center For American Progress’in temsilcileri de eşlik etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, üç düşünce kuruluşunun temsilcileri, Gül’e; Türkiye-AB lişkileri, enerjide Rusya’ya bağımlılık ve Filistin-İsrail sorunu konularında sorular yöneltti.

Meral’in aktardığına göre, Gül, ABD’li uzmanlara, müzakere süreci konusunda AB siteminde bulundu.



‘Kriterleri yerine getirdik’



Türkiye’nin kriterleri yerine getirdiğini ifade eden Gül, “AB’yi bazı konularda anlamakta zorlanıyoruz. Enerjiden sürekli bahsediyorlar. Ancak, enerji faslını açmıyorlar. Bizim müzakerelerle ilgili hazırlıklarımız kesintisiz olarak sürüyor. Önümüzdeki dönemde, bu konular, müzakere açıldıktan hemen sonra kapanabilir hale gelecek” diye konuştu.

Gül, Türkiye’nin enerjide Rusya’ya bağımlılığı konusundaki soru üzerine ise, “Bağımlılığı azaltma yönünde çalışmalarımız var. Türkmen gazı ve Arap gazı (Mısır doğalgazı) konularında çalışmalar sürüyor. NABUCCO projesi çok önemli. Bu boru hattı ile Türkiye üzerinden, AB ülkelerine doğalgaz taşınabilecek” dedi.

Gül, İsrail-Filistin sorunu konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin bölgesindeki uzlaştırıcı çabaları devam ediyor. Türkiye’nin uzlaşma sağlamaya yönelik politikası bölge ülkeleri arasında kabul gördü. Türk medyası, Gazze saldırılarını, orada yaşanan insani trajediyi ayrıntılı bir biçimde işledi ve yansıttı. Gazze konusunda kamuoyu hassasiyeti çok fazla. ABD’nin Türk halkının hassasiyetlerini iyi anlaması lazım.”