Çankaya Köşkü'nde kar keyfi

T24-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kar yağışı sonrası beyaza bürünen Çankaya Köşkü'nde çektirdiği özel fotoğraflarını, Facebook'taki sayfasında paylaştı.





Abdullah Gül'ün Köşk'teki kar keyfi/FOTOGALERİ









Gül, Köşk bahçesinde çekilen kar fotoğraflarını (http://www.facebook.com/cbabdullahgul) adresli sayfasında paylaştığı duyurusunu, Twitter hesabından yaptı.

Facebook'taki sayfasında, "Çankaya Köşkü Bahçesinden Özel Kar Fotoğrafları" başlıklı albüm içerisinde yer verilen fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Gül, kar yağışının sürdüğü sırada Köşk bahçesinde tek başına yürüyüş yapıyor.

Kartopu yaparak poz veren Gül, bu sırada fotoğrafını çeken Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısına da kar topu atarken çekildiği fotoğrafları da paylaştı. Fotoğraflarda, kar yağışı sonrasında, beyaz örtü ile kaplanan Köşk bahçesindeki ağaçların güzel görüntüleri de dikkati çekiyor.



Cumhurbaşkanı Gül'ün, fotoğraflarını sayfaya ilk koyduğu anlarda albümü, 2 bin 252 kişi beğenirken, 280 kişi de yorum yazdı.

Vatandaşlar, yorumlarında, Cumhurbaşkanı Gül'e övgü ve beğenilerini iletti.