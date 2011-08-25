-Çankaya Belediyesi'nden "kart"lı yardım ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, bayram nedeniyle 2 bin aileye, para kartı dağıtacaklarını açıkladı. Tanık, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara değindi. Çankaya Ekonomik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYED) olarak, bir kaç aydır ilköğretim kuşağında çocukları bulunan ve evlerine süt girmeyen bin 200 aileye süt dağıtımı projesinin sürdüğünü belirten Tanık ''ÇAYED her gün 60 aileye araç göndererek, ÇAYED mağazalarından gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtım yardımını 3 bin ailelik bir profile çıkarmak amacıyla çalışmalarını Çankaya'nın en yoksul mahallelerinde düzenli bir şekilde sürdürüyor'' dedi. Şimdi yeni bir uygulamaya giderek bayramda ailelere para yüklü kart dağıtacaklarını anlatan Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, şunları söyledi: ''Bu yeni uygulamayla ilk kez bu bayramda 2 bin aileye, mahallelerindeki gıda satan dükkanlardan da alışveriş yapma imkanı verecek kart dağıtacağız. Bu kart, üzerine para yüklenmiş bir kart olacak. Bunların incelenmesi, derneğin inceleme ve denetleme mekanizmasıyla yapılıyor. Çeşitli mekanizmalarla yardım dağıtımı talebi geldiğinde, ihtiyaç sahibi kişinin adı dernekte kalacak ama kayda geçirilecek şekilde bu dağıtımlar programlanacak. Bu konuda muhtarlardan oldukça yararlanıyoruz. Derneğimiz de başvuruları çok titiz bir şekilde inceliyor. Siyasi referanslarla yardım ve kart dağıtımı işlemi yerine, ihtiyaç sahibinin doğrudan incelendiği ve ihtiyaç sahibine doğrudan ulaştırılmasının esas olduğu bir dağıtım programını planlıyoruz. Yani benim bile şu kişiye, aileye yardım yapılsın diye yönlendirmem olduğunda dahi, dernek bunun koşullara uygun olup olmadığını denetliyor.'' Söz konusu kartların üzerinde ÇAYED ve Çankaya Belediyesi'nin adının çok küçük bir şekilde yer aldığını belirten Bülent Tanık, yardım yapılan kişinin adının bu kart üzerinde bulunmayacağını, ancak bir numara olacağını söyledi. Tanık, 2 bin aileye dağıtılacak kartlara bu bayram için yüklenecek paranın 50 TL olduğunu belirterek ''Daha sonra, kart dağıtımında geliştirilmesi gereken yönlere bakarak geliştireceğiz. Bu kart düzenli maaş dağıtımı anlamına gelmiyor. İhtiyaç sahiplerine ayrı ayrı para vermek yerine bu yola başvurduk'' dedi. Aslolanın yardıma muhtaç sayısının sıfır olduğu bir düzeye toplumun ulaşması olduğuna ifade eden Tanık, Ankaralıların bayramını kutladı. Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi'ndeki proje uygulamalarının kamuoyuna 'işportacı meselesi' olarak yansıdığına da değinen Tanık, dün burada açlık grevi yapanların yakınlarından bir kişinin binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğunu bildirdi. Başkan Tanık, Çankaya Belediyesi olarak, olayın acı bir şekilde sonlanmaması için ilgili kişiye düzenli iş sözü vererek eylemi bitirmesini sağladıklarını kaydetti. Eski SSK binasıyla ilgili çalışmaların da hızla ilerlediğini anlatan Başkan Bülent Tanık, yenilenme ve tadilat için yıkım ihalesini 8 Eylül'de netleştirmek üzere prosedürü başlattıklarını, 10 Eylül'de de yıkım sürecini başlatacaklarını bildirdi.