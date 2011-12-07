-Çankaya Belediyesi CHP'yi bilgilendirdi ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, ''yeni toplumcu belediyecilik'' anlayışıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında CHP üst yönetimine bilgi verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması beklenen, ancak program değişikliği nedeniyle yer alamadığı toplantıya, CHP genel başkan yardımcıları Perihan Sarı, Atilla Emek, Gökhan Günaydın, Ayten Kayalıoğlu ile milletvekilleri katıldı. Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen bilgi toplantısının ardından da çalışanlarla yöneticileri bir araya getiren resepsiyona geçildi. Bilgi toplantısında önce belediyenin faaliyetlerinin tanıtıma yönelik bir kısa film gösterimi yapıldı. Belediye Başkanı Tanık burada yaptığı konuşmada, Çankaya'nın cumhuriyetin kuruluşu sürecinde ve Ankara'nın bugünkü konumunda merkez ilçe olarak oynadığı role vurgu yaptı. Çankaya'da resmi nüfusun yaklaşık 800 bin kişi olduğunu ancak ilçedeki gündüz nüfusunun 2,5 milyonu bulduğunu ifade eden Tanık, ilçede yer alan kamu kurumları, üniversiteler, büyükelçilikler ve uluslararası kurumlara dikkati çekti, verilen hizmetin sadece Çankaya'yı değil, Ankara'yı ve Türkiye'yi bağladığını anlattı. Bu noktada büyükşehir belediyesiyle sıkıntılar yaşadıklarını belirten Tanık, gerekçelere, mazeretlere sığınmak istemediklerini ancak hizmet üretiminde ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını dile getirerek, büyükşehirlerin hak ve yetkileriyle ilgili yasal düzenleme yapılmasını istedi. Çankaya'daki cadde ve sokakların yüzde 60'ının büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunduğunu, kendilerinin sorumluluğunun yüzde 40 ile sınırlı kaldığını ifade eden Tanık, yerine getirilmeyen hizmetlerle ilgili ise Çankaya Belediyesinin zan altında kaldığını savundu. Belediyedeki personel yapısıyla ilgili sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Tanık, 2 bin 870 personel çalıştığını ve bu kişilerin ortalama çalışma süresinin 22 yıl olduğunu ifade ederek, yeni personel alımı ve esneklikler konusunda zorluk çektiklerini söyledi. Taşeronlaşmaya karşı olduklarını vurgulayan Tanık, belediyede bazı müteahhitlik ve temizlik alanındaki işler hariç, çalışanların sigortalı ve sendikalı olduğunu ifade etti, ellerinden geldiği ölçüde taşeronlaşmayı sıfırlayacaklarını kaydetti. Tanık, Çankaya sınırlarındaki 10 köyde yürüttükleri tarımsal destekleme çalışmaları, Zafertepe'deki ''insancıl kentsel yenileme projesi'', maddi sıkıntı çeken kesimlere yönelik hizmetleri, engelli projeleri, kadın sığınmaevi gibi Çankaya Belediyesini ''ayırt edici kılan'' çalışmaları aktardı ve hayata geçirmeye uğraştıkları ''yeni toplumcu belediyecilik'' anlayışı hakkında bilgi verdi. ''Yeni toplumcu belediyeciliğin'' kökünü, 1970'lere uzanan CHP'nin belediyecilik anlayışından aldığını ifade eden Tanık, kentin altyapısına sahip çıkmak, üretken olmak, halktan yana durmak, toplu taşımacılığa ağırlık vermek gibi temel ilkeleri sıraladı. Tanık, ''1970'lerin toplumcu belediyecilik anlayışı bu. Biz yeni toplumcu kavramını nereden çıkardık? Yeni toplumcu belediyecilik, 2007'de baş gösteren küresel krizin hüküm sürdüğü ortamda o toplumcu belediyeciliğin nasıl yapılacağına ilişkin CHP ilke ve esaslarına, sosyal demokrasinin, halkçılığın ilke ve esaslarına uygun belediyecilik programı geliştirme arayışının adıdır'' diye konuştu. Tanık'ın konuşmasının ardından resepsiyona geçildi.