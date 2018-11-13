"Canım lahmacun çekiyor" dedi, damat adayını 60 bin lira dolandırdı

Ağrı'dan Gökhan U. ile görücü usulü evlendirilmek üzere Çorum'a getirilen N.Ö. isimli genç kadın, lahmacun yemek için gittikleri lokantada, düğün için alınan altınlarla birlikte ortadan kayboldu. Genç kadının ailesinin isteği üzerine süt parası, altın ve elbiseler olmak üzere toplam 60 bin TL harcama yaptıklarını belirten Gökhan U., dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek evlendirmek istedi. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kadınla 'evlendirebileceklerini' öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt’ta verilen adrese genç kadını görmeye giden aileye, "Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü" denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin lira, ayrıca aracılara da 10 bin lira para ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin lira masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar yapılırken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti.

Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kıza ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.