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Canikli: Rusya ile ilişkiler düzelmese Fırat Kalkanı'nda bu kadar rahat davranmayabilirdik

Başbakan Yardımcısı Canikli, Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu

01 Aralık 2016 02:32

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rusya’yla ilişkilerde olumlu gelişmeler olmaması halinde Fırat Kalkanı harekatında bu kadar rahat ilerlenemeyeceğini söyledi.

TGRT’ye konuşan Canikli, Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili olarak, “Eğer Rusya’yla olumlu gelişmeler yaşanmasaydı, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında bu kadar rahat davranmayabilirdik” dedi. Canikli, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arasında geçen görüşmelere rağmen Ankara’nın Suriye konusunda ‘temel ilkelerine’ sadık kaldığını ifade etti.
 

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