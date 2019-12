-CANİKLİ: CHP İLE MHP İTTİFAK KURDU GİRESUN (A.A) - 15.04.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, milletvekili aday listelerine bakıldığında CHP ile MHP arasında ittifak kurulduğunun çok iyi görüldüğünü söyledi. Canikli, Ticaret ve Sanayi odası Toplantı Salonu'ndaki AK Parti Giresun milletvekili aday tanıtım toplantısında, 12 Haziran'da yeniden milletin iradesine başvurarak Türkiye'yi yönetecek kadroların seçileceğini belirtti. 12 Haziran akşamı millet iradesinin gerçek anlamda sahibi olacak, milletten aldığı yetkiyi hizmet olarak tekrar verecek kadroların iş başına geleceğine inandığını ifade eden Canikli, ''AK Parti Giresun milletvekili adayları olarak Giresun'u Ankara'da en güçlü şekilde temsil etmek için her türlü imkan, bilgi birikimi, tecrübe, samimiyet ve milletimizin çoğunluğunun sahip olduğu inanca sahibiz. Bu nedenle en ufak bir tereddütümüz yok. Yeni dönemde milletimiz bu görevi bize verirlerse kentimizi Ankara'da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Giresun'un Ankara'dan isteyip de alamadığı hiçbir şey olmadı, yeni dönemde de olmayacaktır'' dedi. Canikli, Giresun'da 4 milletvekili çıkarma hedefleri olduğunu ve 12 Haziran'da ipi göğüsleyen partinin AK Parti olacağına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Giresun'da, büyük ihtimalle AK Partimizin 4. sıra adayı ile CHP'nin 1. sıra adayı arasında yarış olacaktır. Milletimize kendimizi daha iyi anlatmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin bundan sonra da aynı kararlılıkta devam edeceğini, sadece milletimizin menfaatlerinin düşünüleceğini ev ev, kişi kişi anlatacağız. Bu sürecin sonunda samimiyet ve hizmet aşkı galip gelecek ve Giresunluları Ankara'da 4 milletvekili ile temsil edeceğimize yürekten inanıyorum. CHP ile MHP'nin milletvekili aday listelerine bakıldığında dışarıdan müdahaleler olduğu iddialarının gerçek olduğu görülmektedir. Ben, hem CHP'nin hem de MHP'nin listelerine dışarıdan objektif, doğal olmayan yöntemler ve çevreler tarafından müdahale edildiğine inanıyorum. Milletvekili aday listelerine bakıldığında CHP ile MHP arasında ittifak kurulduğu çok iyi görülmektedir. CHP ile MHP ittifakı şimdiden iki açıdan kurulmuştur. Bunlardan biri, her iki partide de gösterilen adayların bir kısmının eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'e çok yakın insanlar olmasıdır. İkinci ittifak noktası ise her iki siyasi parti de bugün Ergenekon ve Balyoz davaları olarak bilinen ve Türkiye'nin anayasal sistemini silah zoruyla değiştirmeyi amaçlayan davada yargılanan insanları listelerinde milletvekili adayı olarak göstermeleridir.'' Canikli, CHP ve MHP'nin genel başkanlarının birbirlerini eleştirmelerinin çok fazla geçerli olmadığını da sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından AK Parti Giresun milletvekili adayları Nurettin Canikli, Mehmet Geldi, Adem Tatlı ve Şengül Şahin'in özgeçmişleri okunarak tanıtıldı.