-Canikli: BDP başka iradelere boyun eğiyor GİRESUN (A.A) - 24.09.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, yetkiyi milletten alanların o milletin iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıtması gerektiğini belirterek, ''Ama BDP ne yapıyor? O milletin iradesini reddediyor. Başka iradelere boyun eğiyor. Terörün iradesine boyun eğiyor. Dağdaki iradeye boyun eğiyor. Milletin iradesini temsil etmedikten sonra BDP'nin Meclise gelmesinin hiçbir anlamı yok'' dedi. Partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Canikli, Türk milletinin bağrına hançer gibi saplanan terör sorununun halen Türkiye'nin en büyük sorunu olmaya devam ettiğini söyledi. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini ifade eden Canikli, ''Terör örgütünün yanında onun siyasi uzantılarına, siyasi uzantısı olduğunu iddia edenlere, yetkiyi milletten alıp kıblesini İmralı'ya çevirenlere sesleniyorum, terör örgütüne destek veren, terör örgütünün yanında olduğunu söyleyen, hal ve hareketleriyle, konuşmalarıyla bunu destekleyen herkesle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz'' dedi. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda elinden gelen gayreti gösterdiğini ve bu uğurda büyük bedeller ödediğini ifade eden Canikli, ''Terörle mücadele, hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Emniyet Genel Müdürlüğündeki profesyonel kadrolarla yürütülecek'' diye konuştu. Canikli, terör örgütünün son aylarda karakollara yönelik gerçekleştirdiği eylemlerinde sonuç elde edememesi üzerine eylemlerin yönünü sivillere yönelik saldırılara çevirdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Karakol baskınlarında istediği sonuçları elde edemeyen örgüt üyeleri, bu defa da sivillere saldırıyor. Milletin hükümetimize verdiği yetki sayesinde hükümetimiz Allah'ın izniyle bu terör belasından milletimizi kurtaracaktır. Bundan yana hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın. Terör örgütünün yanında onun siyasi uzantılarına, siyasi uzantısı olduğunu iddia edenlere, yetkiyi milletten alıp kıblesini İmralı'ya çevirenlere sesleniyorum, terör örgütüne destek veren, terör örgütünün yanında olduğunu söyleyen, hal ve hareketleriyle, konuşmalarıyla bunu destekleyen herkesle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.'' Yetkiyi milletten alanların o milletin iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıtması gerektiğini vurgulayan Canikli, şöyle devam etti: ''Meclis, millet iradesinin temsil edileceği bir yer. Oraya başkasın iradesini getiremezsiniz, taşıyamazsınız. Bu millet buna müsaade etmez, etmeyecektir ve şunu da söyleyeyim kuzu kuzu gelecekler. Tükürdüklerini yalayıp gelecekler. Çünkü şov yapıyorlar. Ama geldikleri zaman 'senin boykot gerekçen ortadan kalktı mı?' diye soracağız. Ne samimiyet var, ne de millete hizmet. Millet iradesini yansıtmak noktasında en ufak bir yaklaşım söz konusu değil. Şu ana kadar gösterdikleri tavır ve davranışlardan yola çıkarak bunu söylüyoruz. Oysa BDP'nin Meclise gelip gelmemesinin bu yaklaşımlarla hiç bir önemi yok. Ne zaman ki millet iradesini Meclis'e taşıma fonksiyonunu ifa ederler, gerçek fonksiyonlarını tekrar kazanırlar. Ama şu haliyle bence bunu hak etmiyorlar. TBMM'de millet iradesi dışında bir iradenin yansıtılması mümkün değil.''