-Canı sıkılan veli, 50 kişiyi kurtardı VAN (A.A) - 15.11.2011 - Van'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan merkeze bağlı Gedikbulak köyü ilköğretim okulunda depremden 20 dakika önce 50 kişinin katıldığı veli toplantısı, canı sıkılan bir velinin ''Bu kadar toplantı yeter'' demesi üzerine dağıtıldı. Velinin bu tepkisi bir faciayı önledi, 50 kişiyi ölümden kurtardı. Merkeze bağlı, kent merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, bin 300 kişinin yaşadığı 200 haneli Gedikbulak köyü, 23 Ekimde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen yerleşim yerlerinin başında geliyor. Deprem sırasında hemen hemen tüm yapıların yıkıldığı köyde yaşamı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Köyde 1993'te inşa edilen 3 katlı Gedikbulak İlköğretim Okulu da deprem sırasında diğer binalar gibi yıkıldı. Çiftçilikle uğraşan ve çocuğu söz konusu okulda eğitim gören Mustafa Gürbüz, depremin yaşandığı gün okulda veli toplantısı yapıldığını söyledi. Toplantı sırasında okulda veli ve öğretmen olarak yaklaşık 50 kişi bulunduğunu belirten Gürbüz, ''Depremden yaklaşık 20 dakika önce okulda veli toplantısı vardı. Müdürümüz ve öğretmenlerimizle çocuklarımızın eğitimdeki durumlarını görüşüyorduk'' dedi. Gürbüz, toplantının biraz daha fazla sürmesi halinde okul binasındaki herkesin ölebileceğini ifade ederek, ''Müdür beye söyledik. 'Hocam bu kadar toplantı yeter. İşlerimizin başına dönmemiz gerekiyor' dedim. Müdür bey de sağ olsun bizi kırmadı, izin verdi ve toplantıyı bitirdik. Okulun kapısından çıktım, evime gittim, yeniden okulun bulunduğu yere doğru yürüyordum, deprem oldu. Artık Allah'ın verdiğine şükredeceğiz. Ne yapabiliriz?'' diye konuştu. Okulda 340 öğrencinin eğitim gördüğünü, öğretmen, idareci ve personel sayısının yaklaşık 40 kişi olduğunu söyleyen Gürbüz, depremin mesai gününde yaşanması halinde köyde okul çağında çocuk kalmayacağını kaydetti. Gürbüz'ün arkadaşları ise Gürbüz'ün hayatlarını kurtardığını belirterek, kendisine minnettar olduklarını ifade etti.