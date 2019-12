Cani baba kurbanlarına bakarak ölümü bekleyecek

En küçüğü 4 aylık, en büyüğü 2 yaşında, 4 kardeşi de babaları köprüden teker teker attı. 4 dakika süren korkunç olaydan sonra arabasına tekrar bindi, gaza basıp, hiçbir şey olmamış gibi evine döndü.



İnanılmaz olay 2008 yılının Ocak ayında yaşandı. ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile kentinde yaşayan Vietnam göçmeni Lam Luong (38), en küçüğü 4 aylık, en büyüğü 2 yaşında, 3'ü kendi öz evladı, biri ise 23 yaşındaki eşi Kieu Phan'in ilk evliliğinden olan 4 çocuğunu da arabaya doldurup yola çıktı. Eyalet sınırındaki Dauphin Island Köprüsü'ne vardığında aniden arabayı durdurdu ve çocukları, 25 metre yükseklikteki köprüden teker teker alttan geçen nehre attı.



Olaydan sonra polise telefon açıp çocuklarının 2 Asyalı kadın tarafından kaçırıldığını söyleyen Lam Luong'un yalanı kısa süre sonra ortaya çıktı. Çocuklarını topluca öldüren Lam Luong geçen Mart ayında çıkarıldığı mahkeme tarafından suçlu bulunarak zehirli iğneyle idama mahkum edildi.



Mahkeme kararında idam gününe kadar, soğuk kanlılıkla öldürdüğü çocuklarının fotoğraflarının, hücresinin duvarına asılması şartı yer aldı. Her gün, her an, öldürdüğü evlatlarının fotoğrafına bakma cezasını da böylece çekmesi uygun görülen Lam Luong ise mahkemede, avukatının "Müvekkilim aslında aylardır işsiz, bunalımdaydı" şeklindeki savunmasını da reddetti ve çocuklarını, eşiyle kavga ettikten sonra öldürmeye karar verdiğini soğuk kanlılıkla söyledi.