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Spor

Caner'in hareketine Fenerbahçelilerden tepki!

Caner Erkin, Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamladı Fenerbahçeli taraftarlar, Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki gösterdi

23 Eylül 2017 22:06

Caner Erkin, Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin\'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki gösterdi.
Ülker Stadyumu\'nda saat 19.30\'da başlayacak derbi öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar da sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin\'i tribünlere çağırdı. Caner Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin\'e uzun süre tepki gösterdi.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

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